TVE revela quant cobrarà Andreu Buenafuente pel nou programa en català

El comiat d’Andreu Buenafuente a Movistar+ deixava la porta oberta per al seu fitxatge en una altra cadena. I així va ser, pocs dies després se sabia que marxava a TVE per presentar un programa d’humor en català. L’icònic presentador torna a la cadena pública, però aquest espai només s’emetrà en la desconnexió de Catalunya. Es tracta d’un format nou que només tindrà cinc capítols d’una hora de duració. Cadascun d’ells estarà dedicant a cinc grans humoristes, als que faran un homenatge que esperen que captivi els teleespectadors. El directiu de la cadena ha explicat que requeriran una producció externa perquè es tracta d’un espai amb poques entregues.

El president de la cadena ha detallat que el programa comptarà amb rodatges a plató i també a l’exterior, el que incrementa el seu cost. Davant d’això, Vox ha volgut preguntar quants diners pagarà la cadena pública a la productora d’Andreu Buenafuente, El Terrat, a canvi de la producció d’aquest programa. Europa Press ha conegut la resposta: el preu total ascendirà a 224.972 € i, per tant, 44.994 € per capítol. Andreu Buenafuente serà el director i presentador, per la qual cosa el seu sou serà elevat. Per primer cop se sap que cobrarà 4.500 € per cada programa, un projecte en el que s’embutxacarà 22.500 €.

Revelen quant cobrarà Andreu Buenafuente en la seva nova aventura a TVE | Movistar+

TVE confia en poder millorar les audiències de la seva versió a Catalunya, així com oferir un programa de qualitat que serveixi per aplaudir la figura de grans humoristes del país. Encara no han filtrat els noms dels escollits, però asseguren que els revelaran aviat. De moment encara s’estan acabant de negociar certs aspectes i no hi ha data d’emissió. Aquest no és un tipus de programa que aconsegueixi xifres d’audiència escandaloses habitualment, però confien que tenir Andreu Buenafuente al capdavant els pot ajudar. Caldrà esperar per veure si és un reclam prou potent perquè sintonitzin un espai que els costarà bastants diners.