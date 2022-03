Anabel Pantoja parla per primer cop de l’empresonament d’Isabel

Anabel Pantoja va ser testimoni en primera persona de la caiguda en desgràcia de la tieta, d’Isabel Pantoja, quan va haver d’entrar a presó per la seva implicació en el cas de corrupció de l’Ajuntament de Marbella. La seva parella d’aquella època, Julián Muñoz, va arrossegar-la a un delicte que va pagar molt car. Des de llavors, les coses no li han sortit gaire bé… fins al punt de tenir deutes econòmics molt importants i haver deixat de parlar-se amb els fills. La neboda tampoc no travessa un bon moment, precisament. La col·laboradora de Sálvame té el pare molt malalt, ha amenaçat de marxar del programa moltes vegades i s’ha divorciat del marit només quatre mesos després de casar-se.

Aquest dilluns ha tornat al programa del cor de Telecinco i ha acceptat ser la primera en sotmetre’s al seu nou experiment, anomenat La cápsula. Es tracta d’una secció similar a una altra que feien anys enrere, en la que tancaran els col·laboradors en una habitació molt petita i envoltada de pantalles. L’objectiu és mostrar-los imatges dels seus pitjors moments i que analitzin què han viscut i com estan.

En el cas d’Anabel, han recordat l’empresonament de la seva tieta. Com va viure aquell moment? En un principi deia que no volia parlar sobre el tema, però finalment ho acabava fent entre llàgrimes: “Aquella és una època que no vull reviure, que es queda en el meu cor. Sempre s’aprenen coses i en aquell moment vaig adonar-me que l’estimava moltíssim més del que pensava. Ella havia estat al meu costat sempre i jo també vaig voler estar-ho en el seu pitjor moment. Tant de bo hagués pogut fer alguna cosa més… Vaig fer tot el que vaig poder. He intentat esborrar aquell record, en el que la visitava a presó i tenia la sensació que passava molt de temps. Finalment, va acabar el malson i aquell va ser un dia massa fort i feliç”.

Anabel Pantoja se rompe en #LaCápsula: "Cuando mi tía estuvo en la cárcel me di cuenta que la quería muchísimo más"



https://t.co/EPEgAGEjHl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 7, 2022

També li ha preguntat, com era d’esperar, sobre la seva separació. Pocs s’esperaven que tallés amb Omar Sánchez quan feia tan poc que s’havien casat en una boda multitudinària i molt romàntica. En el programa li han ensenyat imatges de quan estaven junts i això ha provocat que Anabel reflexionés: “És un noi que no em mereixo. A vegades em pregunto què he fet… M’he separat i tot se n’ha anat a la merda. Què passarà? No sé què soparé aquesta nit, així que tampoc no sé què faré demà. No crec en la felicitat al 100% ni tampoc en l’amor etern. Crec en ser feliç cada dia i lluitaré per poder ser-ho i poder dir, al final del dia, que he fet les coses bé”.