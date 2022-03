Anabel Pantoja, acusada de plagi per copiar una bossa de marca

Més problemes per a Anabel Pantoja. La col·laboradora de Sálvame, coneguda per ser la neboda de la cantant Isabel Pantoja, ha estat acusada de plagi. Recordem que la tertuliana de Telecinco també té una marca de bosses pròpia anomenada Montsaint, la que ara es troba en el centre de la polèmica. El seu model més icònic és encoixinat i en negre, una bossa insígnia que ara podria perjudicar-la molt.

Hemos descubierto un engaño de Anabel Pantoja que podría llevarla a la cárcel #Socialité547 pic.twitter.com/Y36hyAR9YE — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 27, 2022

L’estilista Erik Putzbach l’ha assenyalat a Telecinco com una estafadora que hauria copiat el model d’una marca italiana de luxe: “Em sembla indignant i vergonyós que hagi imitat una bossa de luxe per a la seva firma. El tipus de nansa, el tipus d’encoixinat, la mesura… Tot és una rèplica gairebé exacta a la bossa de marca cara. El detall del logotip ja em sembla vergonyós, ja que és pràcticament una imitació exacta. Res no és casualitat, està claríssim que s’ha basat en la marca per crear aquesta bossa de la seva col·lecció. Aquesta bossa és l’exemple perfecte del “vull i no puc” d’Anabel Pantoja”.

L’expert en moda no dona el nom de la marca, però resulta evident que es refereix a Prada. El logo s’assembla moltíssim i també l’estil, ja que des d’El Món hem pogut trobat un model pràcticament idèntic i també un altre del que hauria copiat la forma de la cremallera.

La bossa que hauria copiat Anabel Pantoja | Instagram i Prada

També s’hauria inspirat en la cremallera d’aquest model | Prada

La marca podria demandar-la en cas que creguessin que, efectivament, es tracta d’una còpia. El més habitual en aquests casos és que se li prohibeixi continuar venent aquest model, encar que podrien anar encara més enllà: “Anabel podria tenir una pena de presó des de sis mesos a tres anys. A més a més de la responsabilitat civil que procedeixi per danys i perjudicis patits”. Ella ha optat per no pronunciar-se al respecte, així que caldrà esperar per veure si retira la bossa de la col·lecció o si confia en què no la denunciïn.