Reaparició optimista d’Ana Rosa: “Sembla que he superat el càncer”

Ana Rosa Quintana ha reaparegut públicament poc després de l’operació a la que va ser intervinguda pel càncer de pit que pateix des del passat mes de novembre. La presentadora de Telecinco ha estat fotografiada a la plaça de toros de Las Ventas, a la que ha acudit aquest matí amb la seva companya Cristina Tárrega per gaudir d’una de les corregudes de vida més esperades de la fira de Sant Isidre.

Deixant de banda que continuï demostrant de la seva controvertida passió per la tauromàquia, el que més ha sorprès han estat les seves primeres declaracions que ha concedit a l’entrada a la plaça. Recordem que, com dèiem, a finals del mes passat van extirpar-li la resta del tumor que li quedava. L’operació va ser un èxit, el que demostra que hagi aparegut amb tan bona cara.

“Estic bé, estic estupendament de fet. Moltes gràcies. Estic bé, començant la vida una altra vegada. Crec que ho hem superat, però ja veurem. La meva tornada a la televisió arribarà molt aviat, encara que ara mateix el que estic fent és contar els dies per anar-me de vacances. M’he sentit desbordada, emocionada i molt agraïda. Tots els companys de la televisió han estat impressionants. El programa funciona molt bé sense mi, així que potser no fa falta que torni”, deia entre riures.

Ana Rosa Quintana reapareix als toros | Europa Press

Ana Rosa Quintana explica com es troba després de l’operació

L’última cosa que havia dit al respecte era que es veia bastant optimista i que no creia que el càncer li canviés la vida: “Potser em fa millor persona, però no ho sé perquè això ho diem tots cada any i després acabes entrant a la roda…”.

Vestida amb un look de lleopard, ha lluït la seva millor cara amb una blazer blanca i els cabells recollits en una cueta. Se l’ha vist contenta i molt somrient, el que ajuda a la idea que està intentant transmetre que es troba molt millor i confiada.

Ana Rosa Quintana reapareix als toros després del càncer | Europa Press

Ana Rosa Quintana reapareix després del càncer | Europa Press

Amb aquesta reaparició i les declaracions que ha concedit, els seguidors de la presentadora s’ha quedat molt més tranquils i confien que realment hagi deixat enrere aquest malson i hagi superat el càncer.