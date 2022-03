Ana Obregón anuncia la notícia que ningú no esperava sobre ella

Ana Obregón va reaparèixer a televisió la setmana passada de la mà de Bertín Osborne, l’amic íntim que la va convèncer per parlar de la mort del fill en antena per primer cop. L’actriu de Ana y los siete continua de dol, totalment desfeta per la pèrdua del fill quan aquest només tenia 27 anys. A poc a poc vol reincorporar-se a la feina també per poder sortir del pou i animar-se una mica més, el que podrà fer ara que ha signat un contracte amb una productora espanyola. L’intèrpret acaba d’anunciar que torna a televisió amb Grupo Ganga, creadora de sèries tan populars com Cuéntame. L’han convençut per gravar una sèrie sobre la seva vida, un biopic en el que repassarà tota la seva trajectòria professional i en la que també se sincerarà sobre la relació amb Alessandro Lequio i el trauma del càncer i mort del fill que tenien en comú.

Es tracta d’una autèntica bomba, una notícia sobre la seva vida que pocs esperaven. Fins ara havia intentat quedar-se sense treballar en veure’s incapaç de sortir a televisió com si res no hagués passat. Això canviarà radicalment, ja que ha decidit tornar per la porta gran: “Em costava entendre que ningú no apostés per la meva vida, ja que el meu únic mèrit és haver treballat 40 anys en la meva passió i haver compartit amb tots vosaltres durant molts anys una enorme col·lecció de moments dolços i amargs, de llums i ombres. Sé que serà una sèrie molt especial, en la qual jo mateixa interpretaré els darrers capítols de la meva vida”.

“Espero que aquesta notícia us faci il·lusió. Passet a passet. Gràcies per convèncer-me per aquesta aventura màgica”, diu Ana Obregón en una publicació que ràpidament s’ha omplert d’aplaudiments i missatges de felicitació per aquest pas endavant. No serà fàcil recordar alguns dels moments més durs de la seva vida, però de ben segur que aquesta proposta encantarà els seguidors i aconseguirà molt bona audiència. De moment no ha donat més detalls sobre on i quan s’emetrà aquest projecte, però és probable que sigui TVE l’escollida.

Ana Obregón anuncia que gravarà una sèrie sobre la seva vida | Instagram

Aquesta serà la primera vegada que l’actriu es converteixi en la protagonista absoluta d’una sèrie de televisió. Parlem d’un tipus de sèrie que podria tenir molta repercussió per tot el que ha hagut de viure una dona que va començar a estudiar biologia sense imaginar-se que acabaria convertint-se en una de les actrius espanyoles més estimades.