Amaia d’OT reconeix que volia fitxar una famosa de ‘Sálvame’ com a doble

Amaia Romero ha visitat El Hormiguero aquest dimarts per promocionar el seu segon disc, el que ha anomenat Cuando no sé quién soy. La guanyadora d’Operación Triunfo 2017 va travessar una època complicada, especialment quan va sortir del concurs de TVE. Durant la seva participació es va parlar molt d’ella per la seva innocència i veu angelical, encara que el que més va cridar l’atenció va ser la seva relació amb el català Alfred García. Junts van representar Espanya a Eurovisió amb una cançó i una posada en escena exageradament romàntiques. Van trencar poc després, el que no ha canviat el seu record d’aquella experiència internacional.

De fet, en aquesta entrevista ha explicat com va viure-ho vist en perspectiva: “Ara que ho veig amb distància, me n’adono que en aquella època jo estava en un núvol perquè OT va ser una bogeria que ens va canviar la vida per complet. Llavors, de sobte, ens vam veure a Eurovisió amb una cançó que no havíem escollit. Era una cosa en la que ens vam sentir una mica com titelles, almenys en el meu cas. Aquell va ser un moment en el que vaig aprendre moltíssim perquè vam fer moltes i moltes coses i és inevitable que et quedin alguna cosa i que agafis experiència”.

“Ara bé, és cert que va ser bastant dur. Sé que vam venir a El Hormiguero l’endemà mateix, però imagina’t com estava que ni tan sols recordo haver vingut. El que sí recordo és que la premsa em va perseguir i que van arribar a inspeccionar la meva compra, em va fer molta gràcia perquè va ser fet en un to humorístic. Aquell article em va fer gràcia, mentre que va haver-hi d’altres que sí que em van molestar”, ha prosseguit la cantant.

Amaia Romero ha tret a la llum una anècdota molt divertida que ha fet molta gràcia als seus seguidors. La cantant va coincidir amb Aitana durant el seu pas per OT, el que els va donar ales per ajudar-se mútuament en els seus discos. És per això que Amaia li va demanar que col·laborés amb ella en una cançó. Quin és el problema? Que l’Aitana no apareix en el videoclip i això va enfurismar els fans. Ara ha explicat per primer cop per què: “No va ser una moguda tan gran com dius, Pablo, però sí que és veritat que ens va ser impossible quadrar les agendes. El disc havia de publicar-se aquest mes de maig sí o sí perquè jo començava la gira, però ella no podia. Si el disc hagués sortit durant l’estiu sí, però finalment no va haver-hi temps...”.

Davant de l’absència de l’Aitana, van haver de buscar-hi una alternativa. Una de les opcions? Contractar dues actrius que fessin veure que eren elles dues de grans. El que més ha cridat l’atenció han estat els noms de les dues persones en qui van pensar: Carlota Corredera i María Patiño, la presentadora i la col·laboradora de Sálvame. Aquesta idea esbojarrada ha fet embogir Pablo Motos, qui li ha demanat més informació al respecte: “Hauria estat bastant guai i tinc una foto que demostra que realment hi ha certa semblança entre Carlota i jo i María i Aitana”. Una altra opció era contactar una doble de l’Aitana perquè la gent pensés que era ella quan veiés el videoclip: “Hi ha una actriu que es diu Lucía Ramos que és exactament igual que ella. Són dues gotes d’aigua i era perfecte”. En el resultat final, en canvi, només apareix l’Amaia.