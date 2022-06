Amaia d’OT trenca amb la parella infidel i comença una relació amb un català

Continuen les ruptures en el món dels famosos. Després de la de Shakira i Gerard Piqué, ara treuen a la llum la separació d’Amaia Romero i Álex de Lucas. La guanyadora d’Operación Triunfo 2017 sortia amb el cantant de The Parrots des de fa dos anys i mig. Els Javis els van presentar, tot aprofitant que Javier Ambrosi i Javier Calvo són amics íntims de l’artista. De fet, van ser ells qui el van fer més famós gràcies al seu paper a Paquita Salas. El noi, que interpretava el xicot de la Magüi, va arribar a la vida de la cantant, que té relació amb els directors des que fossin els seus professors d’interpretació a l’acadèmia de TVE.

Se’ls havia vist molt enamorats, però aquest cap de setmana s’ha confirmat la seva ruptura. El programa de Telecinco Socialité ha deixat caure quin seria el motiu de la inesperada ruptura: una infidelitat del cantant. Sembla que Amaia hauria enxampat el xicot mentre es feia petons amb una col·lega, una altra de les actrius que treballen amb els Javis. Parlem de Lola Rodríguez, a qui se l’ha vist a Veneno: “Es veia clarament que Lola i Álex tingut alguna cosa. Ella el mirava amb ulls d’enamorada… Estaven molt a prop l’un de l’altre, em va semblar que es feien un petó. Parlem d’una escena que va tenir lloc el 31 de maig, en un bar molt proper a la Gran Via de Madrid. Això podria haver-li molestat i, fins i tot, haver-li fet mal a Amaia perquè té certa relació d’amistat amb aquesta actriu”.

Amaia Romero trenca amb el xicot | Telecinco

L’ex d’Amaia d’OT li ha estat infidel amb una actriu | Telecinco

Amaia Romero té nova parella

Arran d’aquesta relació especial, Amaia hauria trencat amb el xicot. La sorpresa és que la cantant ja hauria tornat a trobar l’amor, ara de la mà d’un altre company de professió. Poc li hauria durat la solteria, tenint en compte que podria haver començat una relació amb un cantant català. A qui es refereixen? Al Daniel de Mainline Magic Orchestra, l’artista de l’Empordà a qui anomenen Daniel 2000. Cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte sobre la ruptura i tampoc sobre aquesta nova relació. No hi ha proves gràfiques, tampoc, així que de moment tot es queda en la informació que publica aquest programa després de parlar amb diversos testimonis.

Així és el nou xicot d’Amaia | Instagram

Entrevista surrealista d’Amaia d’OT

L’artista va concedir una entrevista molt surrealista la setmana passada davant de Dani Mateo, que va voler saber alguns secrets ocults de la jove cantant. La pregunta que va acabar generant més curiositat? Quin seria el cantant amb qui li encantaria fer un duet. La sorpresa va ser que l’exconcursant li va confessar que sempre ha volgut col·laborar amb Julio Iglesias, el que sobta tenint en compte que no tenen res a veure i que formaria una parella molt estranya. “Seria bastant fort però, és clar, ara aquest senyor no sé què està fent… El que dic és que seria bastant guai com a anècdota, seria increïble”, afegia.