Relat colpidor d’Àlex Gorina: “Dos sergents van violar-me a la mili”

El periodista i crític de cinema Àlex Gorina col·labora a Catalunya Ràdio des de fa més de tres dècades. L’icònic locutor de La finestra indiscreta és també l’encarregat de parlar de les estrenes cinematogràfiques de cada setmana. En El Matí de Catalunya Ràdio d’aquest dijous, però, ha anat més enllà i ha fet una confessió personal que ha deixat els companys i oients amb el cor encongit i la boca oberta. Mai no ho havia dit, però considera que ha arribat el moment de denunciar públicament que dos sergents van violar-lo a la mili quan només tenia 20 anys.

Tot començava amb el relat en què comentava com va conèixer alguns dels racons preferits dels actors durant l’època més brillant del teatre barceloní: “Un dia vaig acabar a un taller de cosidores de roba a prop de la plaça Bonanova i allà vaig viure les grans fumades del món professional de l’època, del deliri creatiu. Era un món que em va dotar d’uns mecanismes i d’una capacitat de superar les meves dificultats per fer-me gran… especialment amb tot el que vaig viure a la mili”.

Àlex Gorina va fer la mili a Melilla durant un any en el que no els permetien tornar a casa ni tan sols amb un permís. El seu paper consistia en conduir un tanc amfibi fins a Almeria, el que els capitans feien servir per traficar amb droga: “La meva estada a Melilla va coincidir amb la Marxa Verda i sí, vaig viure experiències dramàtiques. Hi havia atemptats a tot arreu, feia guàrdies cada nit… I una nit, de sobte, dos sergents em van despertar i em van demanar que anés a la sala d’armes. Un cop allà, van violar-me. Allò va generar-me un gran trauma, però vaig aconseguir deixar-ho enrere gràcies al Pablo López, al Pau Riba, a la Rosa Maria Sardà, a la Vicky Peña i la Sílvia Munt. Tots ells em van ensenyar a viure, a ser feliç, a creure en la vida i a dedicar-me al que he fet”.

“Ara dic veritats amb la tranquil·litat que em dona el pas del temps i la tranquil·litat de saber que en aquell moment hi havia moltes injustícies. Van abusar de mi entre dos sergents i allò em va traumatitzar mentre va durar la mili, jo feia guàrdies i tenia por perquè no sabia què podia passar. Ens enverinaven l’aigua i va ser tot terrible. Quan vaig tornar i vaig recuperar el cinema i el teatre en la Barcelona boja i absolutament lliure… vaig posar-ho tot en el calaix de les experiències de la vida. Ara era el moment de dir-ho”, afegeix en un relat que ha colpit tothom.

En aquella època era molt complicat denunciar abusos sexuals i, encara més, estant a Melilla: “Jo només tenia 20 anys i era a una de les ciutats més retrògrades i més de dretes que pots imaginar. Jo encara no tenia tota la meva personalitat i encara menys capacitat de reacció. Quan et fan una cosa com la que van fer a mi, t’adones que has de fer que allò només tingui una vida i que després hi haurà una altra. Jo no tenia per què explicar això, fa molts anys i el món ha canviat moltíssim, però encara no prou. Ara tenim més facilitat i més seguretat a l’hora de denunciar certes coses. Jo visc en una altra situació. Vaig pensar que era el moment d’explicar les experiències de la meva vida. Després vaig créixer i em vaig fer fort”.

Ha rebut molt de suport a les xarxes socials, també per part del diputat d’ERC, Eugeni Villalbí: “Colpit per la confessió d’Àlex Gorina. Gràcies per compartir-ho i tot el suport. Prou homofòbia, abusos i masclisme. És molt important la feina que entitats i govern duen a terme per canviar-lo, fer xarxa i no deixar ningú enrere”.

El periodista i crític de cinema s’incorpora a la llarga llista de personatges coneguts que ha patit una experiència traumàtica similar i que, anys després, ho ha compartit amb tothom per fer una denúncia pública que esperen que ajudi a conscienciar sobre la gravetat d’aquesta situació i la importància de facilitar les denúncies.