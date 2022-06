Albert de Mònaco parla de l’estat de salut de Charlène: “Moments difícils”

Charlène de Mònaco començava a aixecar el cap després d’un any molt malalta, però s’ha contagiat de coronavirus i torna a estar tancada a casa. Aquest cap de setmana la vam veure en el Gran Premi de Fórmula 1, el que va sobtar perquè se la veia amb bona cara i agafada de la mà del seu marit. La relació d’Albert de Mónaco i Charlène mai no ha estat gaire romàntica o estable, que diguem, tenint en compte que l’han envoltat rumors de crisi des que comencessin. A més a més, darrerament s’havia publicat que la parella havia arribat a un acord sobre la seva separació: la sud-africana cobraria 12 milions d’euros l’any i li posarien una casa pagada a Suïssa. A canvi? Hauria d’acompanyar el marit als actes públics per mantenir les aparences. Doncs bé, ara torna a ser notícia per l’entrevista que ha concedit el príncep monegasc en una entrevista a Lejdd.

Charlene de Mónaco, con Alberto y sin sus hijos, acude al Gran Premio de Fórmula 1 https://t.co/KVZmAI2inQ pic.twitter.com/n8HKjYl0HG — Lecturas (@Lecturas) May 29, 2022

Albert de Mònaco parla de l’estat de salut de la dona en una entrevista

L’estat de salut de la Charlène està sent molt comentat, especialment des que se sabés que va haver de ser ingressada en una clínica per intentar recuperar-se després de sis mesos a l’hospital amb una infecció greu rere una altra. El seu marit n’ha parlat en una entrevista davant d’un mitjà francès, en el que ha lamentat que la seva dona hagi hagut de travessar aquesta situació: “Charlène ha patit molt i ha travessat moments difícils mentre ha estat lluny dels seus. Ara bé, vull deixar clar que tot això ha estat una prova per a la meva dona, especialment, però també per a mi mateix i per als nostres fills. Ara Charlène es troba millor i, per fi, podem passar temps junts. Això suposa un alleugeriment i una gran alegria per a tots nosaltres. Tenir-la a Mònaco una altra vegada amb nosaltres és el més maco que podria haver passat“.

Charlène de Mònaco ha patit un atac epil·lèptic | Europa Press

Com era d’esperar, aquestes declaracions tan tendres han deixat tothom amb la boca oberta. Llavors s’han separat i Charlène s’ha traslladat a Suïssa o no? El príncep respon: “Ens fan molt de mal tots aquests rumors maliciosos. Hem estat units malgrat la distància i hem parlat molt sovint”. Aquestes declaracions han tingut molta repercussió, ja que sembla que l’Albert continua insistint en què tot és fals i que en realitat formen una parella que s’estima i que no té problemes tan greus. Només el temps dirà quina de les dues versions és certa, la que diu ell o la que publiquen els mitjans del principat i els països del voltant.