Agnès Marquès reflexiona sobre el 8M: “Hem de feminitzar el poder”

Agnès Marquès ha volgut aprofitar la proximitat del 8M per escriu un article feminista, en línia amb l’entrevista que ha concedit a El Món la seva companya de TV3, Lídia Heredia. La periodista mallorquina reflexiona sobre el dia de la dona, el que observa amb certa ironia: “Deixaran que ens reivindiquem. Hem guanyat el dia, no sé si molt més. Ens cediran el pas demà i, des de la barrera, hi haurà qui senti rebuig cap a aquestes dones que semblen amazones i que es revolten de manera irracional contra la supremacia masculina com escrivia Montserrat Roig. Hi ha alguna cosa pitagòrica, encara, ancestral i clavada en la mirada d’alguns. Hi ha dones que avancen i obren portes. A Catalunya, per exemple, i en especial a Barcelona, s’observa un fenomen tímid, o potser només és una coincidència feliç, de dones que lideren equipaments culturals”, diu a The New Barcelona Post.

Parla de la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, de Judit Carrera al capdavant del CCCB, de Carme Portaceli de TNC… Tot un seguit de dones triomfadores que fan que pensi que potser arribi el dia en el que “deixem de posar creus allà on hi hagi una dona dirigint només pel fet de ser una dona”. Confia que arribi aquell moment, en el que tots veiem que cadascuna d’elles és molt més que una dona: “No és el poder pel poder, la dona no ha tingut mai el poder. Hem de feminitzar el poder i fer que el poder vegi les dones i no les silenciï. És el poder que sigui sensible a què la bretxa salarial continuï sent del 20% i mogui cel i terra per escurçar-la, per posar només un exemple”.

A l’Agnès Marquès li fa por que la jornada del 8M es folkloritzi i es converteixi en el dia en el que els homes “permeten” que les dones tinguin el protagonisme: “Demà les proclames sonaran a tot arreu, mentre que la resta de dies de l’any anem fent passes silencioses per guanyar terreny fins que arribi el dia en el que se’ns reconegui com a dones i com alguna cosa més que una dona”.