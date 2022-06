Adriana Ugarte explica que una xarxa de prostitució va intentar captar-la

Adriana Ugarte ha estat la protagonista del darrer programa de La noche D de TVE. L’actriu, coneguda pel seu paper a El tiempo entre costuras o Palmeras en la nieve, ha concedit una entrevista incendiària en la que ha tret a la llum l’episodi més traumàtic que ha viscut mai. Ella sempre s’ha caracteritzat per ser una noia molt natural i humil, el que ha tornat a demostrar en reconèixer que podria haver acabat molt malament per culpa del seu bon caràcter.

La madrilenya va estudiar Filologia Anglesa a la Universitat de la capital espanyola. Tenia només 19 anys i era habitual que cada matí agafés el metro per anar a classe. En un d’aquests matins, estava esperant a l’andana quan una dona a qui no coneixia va començar a parlar amb ella: “No em va estranyar perquè jo sempre ho he fet, això de parlar amb estranys. Estàvem assegudes mentre esperàvem que arribés el metro i la veritat és que semblava molt agradable i simpàtica. Vam pujar al mateix vagó i vam continuar amb la conversa”.

Quin va ser el problema? Que un cop a dins, l’actriu va començar a veure coses estranyes: “De sobte, la noia va fer-me una mena d’interrogatori amb un munt de preguntes personals. Em va preguntar quants anys tenia, si estudiava, si tenia parella… En dir-li que no tenia xicot, va ser quan em va parlar d’un noi molt simpàtic a qui coneixia. Deia que li agradaria que sopéssim junts una vegada a la setmana i que ens anéssim de casa rural durant tres dies”. En aquell moment, la noia no tenia ni idea de què li estava proposant en realitat aquella noia. En arribar a casa, va compartir l’estranya conversa amb els pares i ho va descobrir tot: “Parlava de prostitució, Adriana, de prostitució de joves i estudiants”.

L’expeiència més traumàtica d’Adriana Ugarte | TVE

Adriana Ugarte explica com van intentar captar-la com a prostituta de luxe

Davant d’aquesta afirmació, va començar a investigar i va saber que aquest era un mètode per intentar captar joves universitàries que es prostituïssin de tant en tant a canvi de molts diners: “Vaig acabar sabent que hi havia moltes companyes universitàries que ho feien per poder comprar-se productes de luxe. Tot i així, encara no em crec que intentessin convèncer-me per entrar a formar part d’una xarxa de prostitució de luxe“, explica ara encara una mica espantada.

Afortunadament, la noia va declinar la proposta abans de saber realment què era. Es va fiar del seu instint i no va fer cas d’aquella dona que semblava tan simpàtica, qui ocultava un motiu perillós i il·legal.