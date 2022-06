8TV anuncia l’estrena del primer ‘reality’ en català

8TV està presentant novetats interessants, el que acaba de tornar a fer en el programa d’El Circ que presenta Frank Blanco. La cadena ha pres una decisió inesperada i molt sorprenent, la que han tret a la llum per veure com reaccionaven els teleespectadors. De què parlem? La cadena catalana ha decidit estrenar el seu primer reality, amb el que intentaran cridar l’atenció dels fans de Supervivientes o Gran Hermano. La gran pregunta que es feia tothom en conèixer l’anunci era en què consistirà, ja que no tenen tant pressupost per organitzar un programa potent amb càmeres les 24 hores del dia. Ells mateixos n’han donat detalls: “Aquest serà el primer format d’aquestes característiques que farem en una televisió en català. Encara l’estem acabant de preparar, però la idea és que s’estreni durant els mesos d’estiu”.

S’anomenarà Catalunya Expreshhh i el plató serà una autocaravana. Tota l’acció es desenvoluparà a dins del vehicle, en el que hi haurà dos famosos que recorreran Catalunya mentre superen una sèrie de proves. La gràcia afegida és que hauran de subsistir amb només 8 € al dia, que només podran agafar una muda de recanvi i que no tindran mòbil i, per tant, s’hauran de guiar amb un mapa físic. Tenint en compte que hauran de dormir allà dins, el que hauran d’intentar serà buscar-se la vida per menjar i poder canviar-se de roba. Han anunciat que començaran a gravar-lo la setmana vinent i que confien que es pugui emetre aviat.

Qui seran els primers concursants de Catalunya Expreshhh?

El Circ de Frank Blanco també ha estat l’encarregat de treure a la llum els noms dels primers concursants que tindrà Catalunya Expreshhh. Parlem de dues persones molt conegudes a 8TV, precisament, ja que hi col·laboren de manera habitual: la Rebeca Pous i Germán Ramírez. La cantant barcelonina va guanyar molta fama gràcies al seu tema Duro de pelar, a qui també hem vist a realities com Supervivientes, La casa fuerte o Aventura en África.

El de Sabadell, en canvi, es coneix des que fos el primer expulsat de la desena edició de Gran Hermano. També té experiència a programes de televisió com Mujeres y Hombres y Viceversa, en el que el van acabar expulsant d’una boda en directe. Actualment col·labora a El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac, entre altres programes de ràdio i televisió.

Tots dos poden donar joc per separat, però encara més junts. La cadena confia que aquest experiment triomfi i els ajudi a guanyar audiència, encara que els primers concursants no és que siguin tampoc tan i tan populars. Mai abans la cadena havia organitzat un programa similar, així que confien poder atreure l’atenció i fer unes bones xifres que confirmin que els realities són una aposta segura.