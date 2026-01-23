‘Zenobia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi’, un viatge literari a la memòria íntima d’un lloc únic

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Moguer (Huelva) ha acollit la presentació de l’edició en castellà del llibre ‘Zenobia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi’, una obra del polifacètic artista català Francesc Galí, que aprofundeix en la figura de Zenobia Camprubí i en la història íntima i cultural de la cala de Montjoi, a Roses (Girona).
La presentació ha comptat amb la participació de l’autor i nebot-net de Zenobia Camprubí, Francesc Galí, que ha compartit amb el públic les claus d’aquest llibre concebut com una crònica coral estructurada en dues parts: una primera centrada en Zenobia Camprubí, una figura capital i polifacètica de la primera meitat del segle XX a Espanya.
Escriptora, traductora, empresària, lingüista i professora, el seu compromís intel·lectual i social la va convertir en una de les principals impulsores del feminisme i un pilar de l’Edat de Plata de les lletres. Aquest primer fragment se centra en la figura de Zenobia, copropietària de la Casa Camprubí en la Cala Montjoi de Roses, i explora la seva relació amb la seva família catalana, en particular amb la tia i besàvia de l’autor, Eugenia Darna Grau. L’obra recull la visió de la figura de Zenobia des de dins de la família Camprubí, fet sense precedents.
La segona part del llibre, més enfocada en la cala, narra la història d’aquest paratge salvatge, seu d’un dels primers monestirs visigots, niu de contrabandistes, la casa de la dona d’un premi Nobel, i més tard el lloc on un alemany i una txeca van crear el que seria el millor restaurant del planeta. Aquest segon fragment desgrana els secrets que guarda aquest enclavament, i els capítols, pas a pas, van conformant el petit univers montjoià.
Per les pàgines del llibre desfilen figures de primer nivell de la cultura i la creació, com Juan Ramón Jiménez, Ferran Adrià, Oriol Bohigas o Francesc d’Assís Galí, al costat d’altres personatges menys coneguts però fonamentals per a entendre l’univers humà i simbòlic de Cala Montjoi, com Quimet Corcoll del Montjoi de Baix, Felip Berta del Montjoi de Dalt o José Lozano del Bulli.
Tot això configura un relat on memòria familiar, història cultural i paisatge s’entrellacen de manera singular. Així ho ha descrit l’autor, Francesc Galí, en la presentació: “Aquest llibre és una història d’històries, un petit univers construït a partir de vincles familiars, personatges extraordinaris i un lloc amb una força tel·lúrica difícil d’explicar”.
L’obra, que incorpora una il·lustració de portada realitzada per l’il·lustrador i artista visual barceloní Dani Torrent Riba, es publicarà al març en la seva versió original en català. La jornada ha arrencat amb una recepció institucional de les famílies Camprubí-Jiménez i l’editorial Edicions Cal·lígraf a l’Ajuntament de Moguer. Després s’ha realitzat la presentació del llibre ‘Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi’ a càrrec de l’autor, Francesc Galí, i a continuació l’Associació de Dones Zenobia de Moguer ha ofert un recital musical. Finalment, la jornada ha comptat amb la presentació del llibre ‘Zenobia & co’ de Mariluz Bort, professora de la Universitat de Màlaga.
S’ha celebrat també un menjar institucional amb la participació de Gustavo Cuellar, alcalde de Moguer; Antonio Ramírez, director de la Fundació Zenobia Camprubí-Juan Ramón Jiménez; Rosa García, directora de la Càtedra Z-JRJ; Soledad González Rodenas, actualment la juanramoniana de major edat; Mariluz Bort Caballero, professora de la Universitat de Màlaga i autora de l’últim treball sobre Zenobia; i Carmen Hernández-Pinzón, neboda-neta de Juan Ramón Jiménez. És la primera vegada que les famílies Camprubí i Jiménez s’han reunit en una trobada.