XTART FP, Ilerna i CESUR impulsen l’evolució de la Formació Professional a Espanya promovent models de formació que integren l’ús de la tecnologia i el desenvolupament de competències toves, segons una anàlisi realitzada pel grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA), que ha examinat com estan evolucionant els models de formació a Espanya.
Indica que ara, com ja va ocórrer en el desenvolupament del país en els anys 50, la Formació Professional a Espanya ha demostrat ser un motor clau per a millorar l’ocupabilitat i respondre a les noves demandes de talent del mercat. L’Institut Coordenades diu que les dades recolzen el seu paper com a motor d’ocupació en l’actualitat. Segons el Monitor de l’Educació i la Formació de 2025 de la Unió Europea, els titulats en FP superior tenen una taxa d’ocupabilitat del 83,9%, més pròxima a la mitjana europea de 86,7%, reflectint una via directa i efectiva cap a l’ocupació. La taxa és fins i tot més alta en la modalitat dual, on el 33,8% dels estudiants accedeixen al mercat laboral en el primer any després de finalitzar els seus estudis.
No obstant això, els models d’FP afronten grans reptes per a mantenir-se com un element tractor d’ocupació. Iniciatives com la Llei d’FP i les inversions de Fons Next Generation han contribuït a la transformació que ha viscut l’FP a Espanya en els últims anys -amb l’impuls de l’FP dual en el centre-. No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer per a integrar tecnologies emergents com la *IA en la formació i canviar la imatge de l’FP, sobretot en els graus mitjans, com un model de formació d’excel·lència, que ofereix opcions d’ocupació de qualitat i que pot ser la porta d’accés a la formació universitària.
En aquest sentit, des del sector privat estan apareixent nous models d’FP, més moderns i àgils, que aposten de manera clara per l’FP Dual i per la creació de perfils professionals que combinen habilitats toves, coneixements tècnics i capacitats digitals avançades. “La creixent bretxa de professionals qualificats en tecnologies avançades troba en la Formació Professional una solució clau i eficaç. Per a mantenir la seva rellevància i adaptabilitat a les constants transformacions del mercat, és crucial que el model d’FP continuï progressant. La integració de formació pràctica i el desenvolupament de competències crítiques són fonamentals per a assegurar que els estudiants estiguin preparats per als reptes actuals i per als desafiaments del futur. En aquest context, les institucions d’FP privades estan a l’avantguarda, liderant la creació de models educatius més dinàmics, innovadors i alineats amb els estàndards internacionals, marcant el camí cap a una formació més connectada amb les necessitats del mercat”, afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.
A Espanya, segons l’Institut Coordenades, diverses marques estan liderant aquesta evolució en l’FP. “A més de XTART FP, que destaca pel seu model flexible i la seva alta ocupabilitat, altres institucions com Ilerna FP, Cesur FP i Davante FP destaquen per l’aposta per la formació pràctica i l’ús de tecnologies en el desenvolupament dels seus estudiants”.
De XTART FP diu que ofereix cicles formatius en modalitats presencial, semipresencial i en línia, adaptats a les necessitats de sectors com la salut, emergències, i tecnologia. Basat en el model Business & Tech del Grup UAX al qual pertany, XTART FP promou la implantació de grans companyies als seus campus per a fomentar la integració i col·laboració amb els seus alumnes. Aquest model evoluciona l’FP Dual de les pràctiques en empresa a la convivència d’estudiants i empreses i es tradueix en la cocreació de continguts amb empreses com Accenture i Quirónsalud, garantint la formació en habilitats altament demanades i assegura una connexió directa amb el mercat laboral.
Amb una forta presència internacional i més de 100.000 estudiants, Ilerna FP destaca especialment en la modalitat d’FP en línia per la seva flexibilitat, permetent als estudiants combinar formació i treball. La plataforma digital facilita l’aprenentatge a distància, adaptant-se a les necessitats dels estudiants, i assegura l’ocupabilitat amb programes de pràctiques i convenis amb empreses d’alt nivell. Ofereix més de 30 cicles formatius en àrees com a Sanitat, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Comunicacions, i Administració i Gestió.
Amb més de 25 anys d’experiència i 30 centres distribuïts per tota Espanya, Cesur FP garanteix un accés fàcil i pròxim a la formació. El seu model educatiu 360° cobreix totes les facetes de la formació, des de la teoria fins a la pràctica en empreses. El seu ampli catàleg de titulacions es conforma per més de 100 referències oficials distribuïdes en àrees com a Sanitat, Esport, Administració, Màrqueting, i Hostaleria i Turisme.
Davante FP promou un model enfocat en l’accessibilitat, amb 120 centres a Espanya, Itàlia i Portugal. Davante FP ofereix més de 600 cursos en àrees com a Sanitat, Esport, Administració, Comerç, Imatge Personal i Electrònica; en modalitats presencials, en línia i obertes, adaptant-se a les necessitats d’estudiants de totes les edats i que integren l’ús de plataformes avançades per a l’aprenentatge interactiu i el desenvolupament d’habilitats digitals. A més, el seu enfocament cap a l’ocupació està avalat per més de 15.000 ofertes laborals anuals.
Universae aposta per un model educatiu flexible, digital i orientat a l’ocupació en el qual es combina una àmplia oferta de titulacions oficials amb metodologies en línia i semipresencials, que permeten adaptar l’aprenentatge a diferents perfils d’estudiant. Al mateix temps, el seu model incorpora una visió alineada amb les necessitats del mercat laboral, integrant competències tècniques, digitals i transversals.