Xina i els operadors alemanys s’oposen a les restriccions de Huawei

El Ministeri de l’Interior alemany anunci aquesta setmana els seus plans de prohibir l’ús de components d’empreses xineses, com Huawei i ZTE, en la xarxa 5G del país germànic.

Les reaccions a la proposta, que encara no és definitiva, no s’han fet esperar i des de l’ambaixada Xinesa a Alemanya s’ha advertit, en un comunicat enviat a l’agència Reuters, que “si el Govern alemany decideix realment avançar en aquesta direcció sense demostrar que els productes xinesos suposen una amenaça per a la seguretat d’Alemanya, no ens quedarem de braços plegats”.

L’ambaixada afegeix que, “si finalment s’exclou injustificadament a les empreses xineses, això no sols seria una violació del principi de competència lleial, sinó que també perjudicaria les empreses xineses i a la mateixa Alemanya”.

En aquesta mateixa línia es mostren els operadors de telecomunicacions germànics, que serien els més afectats en el cas que aquesta mesura tirés endavant. Telefónica Deutschland manifestava en un comunicat també recollit per Reuters que estudiaria la possibilitat de demanar danys i perjudicis; i emprendre accions legals contra l’administració alemanya si s’arribessin a produir les restriccions.

La proposta assenyala que els operadors han de reduir els components xinesos en les seves xarxes RAN i de transport a un percentatge menor del 25%, abans de l’1 d’octubre de 2026. Segons la consultora Strand Consult, Huawei és present actualment en el 59% de la infraestructura de xarxa alemanya. En aquest sentit, la principal operadora alemanya, Deutsche Telekom, ha assenyalat que complir aquest objectiu per a 2026 “és bastant poc realista”.

Per part seva, Huawei Alemanya ha assenyalat que “s’oposa a la pura politització de l’avaluació de la ciberseguretat”, i destaca que “serà un fre per a la innovació i augmentarà substancialment els costos de construcció i operació per als operadors de xarxes”.