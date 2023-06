La Xina, més flexible que la UE amb l’entrada d’operadors externs de 5G

La quota dels proveïdors europeus en el mercat del 5G de la Xina està augmentant en els últims anys. Aquesta flexibilitat del país asiàtic contrasta amb la situació a Europa, on la Comissió Europea està urgint als seus països membres al fet que apartin a les companyies xineses de les seves xarxes.

Segons la publicació tecnològica alemanya ‘Golem’, la Xina Mobile, el major operador de telecomunicacions del món, ha adjudicat als proveïdors europeus Ericsson (suec) i Nokia (finlandès) el 16%de les seves comandes, com a part d’una actual ronda licitacions per a equips 5G RAN, concretament de freqüències de 2,6 GHz i 4,9 GHz.

Això, subratlla el mitjà, suposa per als dos proveïdors europeu la seva expansió a la Xina Mobile en els anys 2023 i 2024 fins a duplicar la seva quota. Concretament Ericsson, que fins al moment comptava amb un 6% de participació en el mercat d’estacions 5G a la Xina durant l’any passat, passa a obtenir el 10%. Per part seva, Nokia, de tenir el 2% de quota en el mercat, incrementa la seva participació fins al 6%.

La inicialment baixa participació de Nokia en els començaments del 5G a la Xina es deu, segons la publicació alemanya, a l’incompliment per part dels seus productes dels requeriments tècnics exigits al país asiàtic. Recorda una entrevista en 2020 en la revista Light Reading al llavors director financer de Nokia, Kristian Pullola, que afirmava: “optimitzem el nostre desenvolupament de 5G per a característiques i funcions globals per a mercats més rendibles, i potser per això no vam fer alguns ajustos locals que eren necessaris per a la Xina”.

‘Golem’ també subratlla que, en l’actualitat i enfront de les restriccions que ja s’estan aplicant en alguns països europeus, “tant la tecnologia de xarxa central 5G d’Ericsson com la de Nokia no sols estan aprovades a la Xina, sinó que a més estan en ús comercial.