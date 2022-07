WPT incorpora a Àlex Corretja com a adjunt a la Presidència

Àlex Corretja coliderarà el nou projecte de World Padel Tour. El Circuit Professional de Pàdel ha anunciat aquest dijous que l’esportista català assumirà el càrrec d’adjunt a la Presidència, que ostenta Ramón Agenjo des de 2017.

D’aquesta manera, WPT fa un pas més en la creació del seu nou projecte de la mà d’un dels esportistes més llorejats en la història de l’esport espanyol. Corretja (Barcelona, 1974) aportarà la seva experiència i coneixement en l’organització i gestió de grans esdeveniments esportius.

Corretja va completar una reeixida carrera en la qual va arribar a aconseguir el número dos del rànquing mundial. Campió del mític Torneig de Mestres de 1998, va ser integrant de l’equip que va conquistar la Copa Davis el 2000, bronze olímpic en Sidney al costat d’Albert Costa, doble finalista en Roland Garros el 1998 i 2001 i vencedor de 17 tornejos ATP.

Va destacar igualment per la seva labor com a representant dels tennistes professionals, arribant a ser president del consell ATP en 1997.

“Estic orgullós i il·lusionat de formar part de la companyia que ha transformat el pàdel en un esport professional de primer nivell mundial. Des d’ara els meus esforços se centraran en aportar la meva experiència al nou projecte, que estic convençut que serà del grat tant dels jugadors com de les jugadores del Circuit”, ha assenyalat Corretja.

Per part seva, el president de World Padel Tour, Ramón Agenjo, ha volgut compartir l’“orgull” que significa per a l’organització “incorporar a un referent com Àlex”. “Al costat d’ell afrontarem una nova etapa plagada de desafiaments que ens portarà de ben segur a situar la competició en l’avantguarda del segle XXI per a satisfer les necessitats de jugadors i aficionats”, va concloure.