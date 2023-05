WOW Concept tria Havas Market per consolidar i expandir el seu negoci

WOW Concept dins de la seva estratègia de consolidació i expansió de negoci ha seleccionat Havas Market, companyia ‘full commerce’ d’Havas Media Group, com a aliat per generar negoci incremental i reforçar el seu posicionament com a ‘lifestyle concept store’, pionera en l’experiència ‘phygital’ de compra a l’estat espanyol. L’adjudicació, per període d’un any prorrogable, es produeix després de la celebració d’un concurs entre agències convocat per la marca.

En aquesta nova etapa, Havas Market té com a objectiu continuar impulsant les vendes tant al Marketplace de WOW Concept, com a la seva botiga física de Madrid, desenvolupant estratègies omnicanals i utilitzant tecnologia que permeti la traçabilitat dels resultats.

WOW Concept aposta des de la seva obertura, el març del 2022, per una experiència de compra “phygital”, la unió dels canals físic i digital per aportar una experiència de compra de valor que posa al centre del negoci al client. Un espai on interactuar i descobrir marques a través d’experiències úniques i que revoluciona la manera de comprar i viure les botigues.

WOW Concept preveu obrir el seu segon centre a Madrid al carrer Serrano, eix comercial de les compres de luxe a la ciutat, el darrer trimestre del present exercici.

Marc Schader, Chief Operations Officer de WOW Concept, assegura que “des de WOW Concept estem segurs que aquesta aliança amb Havas Market ens ajudarà a consolidar la nostra visió del retail, centrada a connectar amb els nostres clients oferint experiències de compres immersives, atractives i úniques que connecten de manera pionera el món físic i el digital. Considerem cadascun dels nostres socis com a part essencial de l’empresa per poder seguir construint i millorant, per així assolir cadascun dels nostres objectius de negoci. De la mateixa manera, volem agrair a Making Science la vostra ajuda durant el nostre llançament i primer any”.

Per la seva banda, Sonia Paz, Digital & Business Transformation Officer d’Havas Media Group, destaca que “estem contents que WOW ens hagi seleccionat com a nou partner per al desenvolupament dels seus canals digitals de venda. Compartim mateixos valors de focus en escalabilitat de negoci, generació d’experiències ‘phygital’ i mesurament omnicanal. Sens dubte, aquesta unió permetrà obtenir increment de negoci a curt, mitjà i llarg termini per a una marca tan innovadora i disruptiva com és WOW”.