World Padel Tour revela els seus plans pel 2024

El nou adjunt a la Presidència de World Padel Tour, Àlex Corretja, es va estrenar aquest dimarts en acte oficial en la presentació de l’acord de col·laboració, que permetrà a Barcelona convertir-se en seu de l’Estrella Damm Barcelona Màster Final. En la posada de llarg del torneig final de l’any, que tindrà lloc al Palau Sant Jordi del 15 al 18 de desembre i que servirà com a fermall a la temporada més internacional i inclusiva de WPT, Corretja va advocar per la continuïtat del circuit, al mateix temps que el seu president, Ramón Agenjo, va revelar que la temporada de 2024 comptarà amb un mínim de 20 proves i que s’incrementaran notablement els premis en totes dues categories.

Durant la presentació, que ha tingut lloc en el saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, Corretja ha confirmat que el seu compromís amb el primer circuit femení i masculí de pàdel a nivell global és “a mitjà i llarg termini”, i que contribuirà amb la seva experiència a “impulsar definitivament un nou Wold Padel Tour durant els pròxims sis anys”.

“Estem treballant en un nou WPT, un projecte ambiciós i il·lusionant amb un horitzó a mitjà i llarg termini que desitjo poder completar durant els pròxims cinc anys”, va afirmar.

Corretja, qui ha estat acompanyat pels jugadors Agustín Tapia i Alix Collombon, va tendir la mà als jugadors i jugadores, dels qui va enaltir els seus mèrits i el seu paper en el creixement imparable d’aquesta disciplina. “Heu aconseguit que el pàdel es converteixi en un esport mundial i heu de veure que teniu l’oportunitat de continuar creixent molt”, va afegir l’assessor a la presidència de WPT, amb el qual va coincidir Tàpia: “Som un esport que no té sostre i que mai ha deixat de créixer”.

Esport igualitari

Per part seva, el regidor d’Esports, David Escudé, va voler destacar per la seva part la capacitat d’adaptació del circuit a les necessitats de la ciutat i va destacar que el pàdel també suposa “un punt d’atracció” per a Barcelona.

Al seu torn, el tinent alcalde Jaume Collboni, va destacar el creixement “vertiginós” del pàdel i va recalcar la seva condició de “esport igualitari”. Especialment, arran de mesures com la paritat salarial en els quadres femení i masculí que ha introduït aquesta temporada World Padel Tour i que la jugadora Alix Collombon també va valorar positivament.

“Per a WPT la paritat i la igualtat són valors innegociables”, va afirmar el seu president, Ramón Agenjo, qui al seu torn va aventurar que de l’Estrella Damm Barcelona Màster Final serà “el millor torneig de la història del pàdel” amb el qual WPT espera batre el rècord de 2019 amb gairebé 10.000 persones”.