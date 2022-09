World Padel Tour retorna Madrid a la màxima categoria del pàdel mundial

La Caja Mágica acull des d’aquest dilluns la fase final de l’Estrella Damm Comunitat de Madrid Màster, el tercer dels quatre tornejos de la màxima categoria programats per World Padel Tour en la present temporada. D’aquesta manera, el primer circuit professional de pàdel a nivell internacional retorna a la capital espanyola al lloc que li correspon: l’elit del pàdel mundial, després d’haver estat relegada a la segona categoria (P1) de la sèrie de tornejos Premier Padel, que organitza la Federació Internacional (FIP) amb el patrocini del fons de Qatar QSI.

Els organitzadors señalanque la seva designació, un any més, com a seu d’una prova Màster WPT torna a premiar la importància històrica d’“una de les capitals mundials del pàdel”.

La creació de l’Associació Espanyola de Pàdel a Madrid en 1987 va començar a establir les bases d’una disciplina que també gaudia de gran acceptació en països com l’Argentina i l’Uruguai.

Després de diverses reunions entre els diferents ens federatius nacionals, el 12 de juliol 1991 va veure la llum a Madrid la Federació Internacional de Pàdel. Mesos després, sota la presidència del biscaí Julio Alegría, la capital espanyola va acollir en les instal·lacions del Real Club La Moralitat la primera fase de la primera edició del Mundial de la FIP. Avui alberga les oficines centrals de WPT, circuit professional de màxima categoria a nivell mundial .

Pàdel femení

Tres dècades després, la Comunitat de Madrid compta amb prop de 2.000 pistes i 118 clubs inscrits, sent és l’única regió a Espanya que supera el ràtio d’una llicència per quilòmetre quadrat (1,055); una xifra que aspira a continuar augmentant gràcies als esforços en matèria de formació d’una Federació Madrilenya (FMP), que abans de la pandèmia va arribar a reunir uns 700 participants en la vintena de tornejos de promoció per edats (de benjamí a júnior) que organitza, tant en categoria masculina com femenina.

Precisament, amb prop de 3.000 llicències, el pàdel femení representa una tercera part de les gairebé 9.000 reportades per la FMP. I les palistes madrilenyes, un 9% del total de les jugadores federades a nivell nacional. Aquestes dades revelean la gran acceptació d’aquest esport en una comunitat que torna a donar la benvinguda al circuit femení després d’haver estat exclòs de nou en la passada cita madrilenya de la Premier Padel.

World Padel Tour continua sent l’únic escenari que permet la inscripció de les millors palistes del món. I Madrid no és una excepció. A més, i tal com ve succeint en la resta de tornejos de World Padel Tour en les seves diferents categories, jugadores i jugadors es repartiran en la principal cita anual de Madrid amb el pàdel la mateixa bossa en premis (en aquest cas, més de 112.000 euros en tractar-se d’un torneig Màster).