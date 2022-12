World Padel Tour nega que exclogui a jugadors i acusa la Professional Padel Association de difondre falsedats sobre aquest circuit￼

World Padel Tour (WPT), en resposta al comunicat que va emetre el passat 10 de desembre la Professional Padel Association (PPA), va negar en un comunicat que exclogui a jugadors i va acusar la PPA de difondre falsedats sobre aquest circuit de pàdel. “Condemnem el fons i el llenguatge utilitzat en la comunicació de la PPA. El comunicat de l’associació de jugadors és un cúmul de falsedats en el qual s’acusa a WPT de ser els responsables d’excloure del circuit a determinats jugadors quan aquests tenen la plena llibertat d’adherir-se o no al nostre circuit en funció del que considerin més oportú per als seus interessos individuals en condicions d’igualtat”, diu textualment el comunicat de WPT.

Afegeix que la la PPA va acusar a WPT de coaccionar als jugadors i assegura que és fals i “s’emmarca més en l’àmbit del delicte de calúmnies dirigides cap a WPT sabent la seva absoluta falsedat i amb l’única intenció de causar mal a la imatge i reputació del nostre circuit, requereix que exigim a la Junta Directiva de l’associació de Jugadors, signants d’aquest comunicat, que es retracti públicament”.

WPT diu que va presentar als jugadors i jugadores el nou circuit professional el dia 18 d’octubre de 2022, enviant el dia 27 del mateix mes el document de ‘Noves Condicions del Circuit 2023-27’ per al seu corresponent estudi i anàlisi, establint com a data final per a la seva adhesió el passat 27 de novembre.

Així mateix, afirma que va oferir als jugadors i jugadores “el millor projecte esportiu de la seva història, recollint en ell dues de les principals pretensions i demandes que molts jugadors ens han fet arribar com la desaparició de l’exclusivitat de participació i l’increment significatiu de les condicions econòmiques”.

A més, argumenta que la seva proposta incloïa “importants mesures de suport i ajuda per al creixement esportiu dels jugadors joves de menor rànquing com la ‘Prima Generació 2000’, els tornejos Open 500 o el naixement de ‘Next’, nova categoria que WPT està impulsant al costat de federacions de diferents països amb l’objectiu capital d’assegurar un major accés al circuit professional i potenciar el naixement de nous talents mundials”.

En relació a la consideració que l’associació de jugadors fa sobre la participació dels jugadors que manquen de contracte amb WPT en la temporada 2023, World Padel Tour assegura que va informar de l’obligació de tenir contracte en vigor o estar adherit per a poder participar en el Circuit WPT en 2023 en una circular enviada al col·lectiu de jugadors i jugadores el passat dia 18 de novembre.

També que va ampliar dues setmanes el termini d’adhesió al nou circuit per als jugadors sense contracte situats en el rànquing entre les posicions 1 i 150 i 1 i 100 en el cas de les jugadores, fins a l’11 de desembre “amb l’únic objectiu que disposessin del mateix nombre de dies (30) que la resta de jugadors i jugadores que tenen contracte actualment o han decidit adherir-se al nou WPT”.

En el comunicat relata que va confirmar “amb el representant legal de l’associació per via electrònica la necessitat de tenir una vinculació amb el nou circuit WPT, recordant-li, com a punts fonamentals, la no exclusivitat i la llibertat absoluta del jugador de resoldre el seu contracte amb un simple preavís de 6 mesos per als jugadors que decidissin adherir-se lliurement a la nova proposta, que buida tots els dubtes sobre la suposada imposició, pressió o menyspreu als jugadors”.

“WPT pretén exclusivament que tots els jugadors que juguin en el circuit estiguin en idèntiques condicions de participació i gaudeixin dels mateixos drets i obligacions com en qualsevol altra competició professional esportiva. Fins avui, World Padel Tour tenia la facultat d’autoritzar la participació dels jugadors i jugadores en determinades competicions WPT encara que no complís amb els requisits contractuals que altres jugadors tenien, facultat que, en data d’avui, WPT continua tenint i per això ha decidit informar, en diverses ocasions, tant als jugadors i jugadores, així com als seus assessors legals i representants perquè estiguin sempre degudament informats dels possibles canvis que es produeixen en el procés d’inscripció i participació i en concret de la decisió d’exigir a partir del 11/12/2022 el disposar de contracte signat”, agrega.

El comunicat de WPT conclou assenyalant que “les opinions i declaracions de l’associació de jugadors, que semblen inscriure’s en una maniobra de justificació per la falta de transparència i comunicació cap als seus propis associats, menysprea i desacredita el nou model de circuit de WPT en un intent de confondre a l’opinió pública, als patrocinadors i als jugadors, en aquest cas els que manquen de contracte, per a acostar-los a un altre circuit professional amb el qual, presumptament, la PPA dirigida per la seva Junta Directiva estaria treballant encara que sense traslladar públicament als seus associats, aficionats ni mitjans de comunicació la relació que li uneix amb el mateix ni les condicions que ofereix. Sorprèn, d’altra banda, que una associació que proclama la “llibertat”, pretengui determinar quins són els termes i condicions que han de regir el circuit de WPT”.