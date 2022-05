World Padel Tour i la Federació Espanyola revolucionen el pàdel de promoció amb la nova categoria WPT Next

La Federació Espanyola de Pàdel (FEP) i World Padel Tour (WPT) han anunciat la creació de la nova categoria de promoció WPT Next, que facilitarà l’accés al professionalisme dels palistes nacionals de major projecció. A més de segellar la unió definitiva entre el pàdel amateur i l’elit en un dels mercats clau per a aquest esport a nivell mundial com és Espanya, la nova categoria visualitzarà i reivindicarà el treball de les federacions autonòmiques.

Aquestes seran les responsables d’organitzar els tornejos WPT Next que, en funció de la seva dotació, comptaran amb quatre categories, Diamond, Emerald, Ruby i Sapphire, que permetran als seus participants sumar punts WPT.

De la mateixa manera que la resta de proves dels circuits World Padel Tour i WPT Challenger, i seguint la línia marcada també des de la FEP, tots els tornejos WPT Next comptaran amb la mateixa dotació econòmica en els quadres femení i masculí. D’aquesta manera, el pàdel es convertirà en la primera disciplina que aconsegueix la paritat tant a nivell professional com amateur.

La predisposició de WPT a l’enteniment i a la col·laboració en favor dels interessos del pàdel ha fet possible aquest acord amb la FEP, que assegura contrasta amb els últims moviments de la Federació Internacional (FIP).

Assenyalen les mateixes fonts que la influència cada vegada més notòria de Nasser al-Khelaïfi sobre l’ens que presideix l’italià Luigi Carraro “s’ha traduït, en primer lloc, en l’exclusió de la categoria femenina en les proves de la Premier Padel”, la sèrie de tornejos impulsada des de la FIP amb el patrocini de Qatar Sports Investments (QSI).

Indiquen que després del “bloqueig” al pàdel femení en aquesta competició, circuits de promoció com el WPT Challenger s’han convertit en la següent víctima del binomi FIP-*QSI. Tal com succeís en el passat WPT Challenger disputat a Getafe, la FIP ha tornat a contraprogramar una nova cita de la Premier Padel –concretament, la seva Major d’Itàlia– amb el WPT Challenger de Mallorca, que es disputarà a partir del pròxim dilluns en la Rafa Nadal Academy. “Una demostració més de per on passen les prioritats d’una FIP que, arran d’aquesta aliança, pot veure com WPT consolida la seva condició de principal dinamitzador del pàdel mundial a tots els nivells”, van assenyalar les mateixes fonts.

Més enllà de segellar la unió definitiva entre el pàdel amateur i el professional i d’escenificar la bona sintonia entre totes dues entitats, l’acord entre la WPT i la FEP obre un nou escenari en la tutela de les categories de formació. Des de WPT s’ha tendit la mà a les federacions adscrites a la FIP perquè implantin també aquest model, pensat per a protegir i ajudar als jugadors i les jugadores de major projecció. Fins al moment, federacions com la portuguesa ja han mostrat el seu interès per replicar la iniciativa i rubricar un conveni similar amb el principal circuit professional a nivell mundial.

Més pistes i practicants

El trampolí que ha suposat en els últims anys el primer circuit professional a nivell mundial tant per als jugadors com per a una indústria impulsada majoritàriament des d’Espanya no sols ha contribuït a l’expansió global d’aquest esport, sinó que ha inspirat també a institucions públiques i entitats privades del país.

La bones acceptació d’aquesta disciplina per un públic cada vegada més jove, unida a l’experiència contrastada de signatures nacionals han permès que el nombre d’instal·lacions construïdes en centres esportius de llarg a llarg de tot el territori s’hagi duplicat en l’últim lustre, passant de les 11.000 de 2017 a les més de 21.000 en l’actualitat.

Aquesta transformació del pàdel en un esport popular també ha suposat un descens en picat de l’edat mitjana dels seus practicants. No en va, de les 96.872 fitxes expedides en 2021 un 13,4% ja corresponien a menors de 19 anys, segons dades de la FEP. Un fenomen que ha motivat que la formació de monitors a tots els nivells i tant en format presencial com en línia s’hagi convertit en una prioritat també per als gairebé 1.300 clubs de pàdel registrats avui dia a Espanya.