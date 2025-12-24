Will Corvara defensa la fotografia com a llenguatge intel·lectual en ‘El fotògraf il·lustrat’

El fotògraf i creador visual Will Corvara ha presentat ‘El fotògraf il·lustrat’, un assaig visual que proposa una nova manera d’entendre la fotografia no com a tècnica sinó com una forma de pensament, observació i coneixement del món.
L’obra s’allunya deliberadament dels manuals clàssics i planteja un recorregut intel·lectual i estètic per la cultura visual contemporània, combinant referències a la història de l’art, la pintura, el cinema i la filosofia amb l’experiència personal de l’autor després de més de dues dècades dedicades a la imatge.
Segons Corvara, ‘El fotògraf il·lustrat’ “no ensenya a usar una càmera, sinó a educar la mirada”, en un context marcat per la saturació d’imatges i el consum accelerat del visual. El llibre defensa la fotografia com un acte conscient, on la percepció, la narrativa i l’emoció són tan importants com la llum o la composició.
Dirigit tant a fotògrafs ‘amateurs’ com professionals, el volum proposa eines per a desenvolupar una mirada crítica i personal, aplicable no sols a la fotografia sinó a qualsevol disciplina creativa. La publicació inclou anàlisi de grans mestres de l’art i la fotografia, reflexions sobre el procés creatiu i una àmplia selecció de recursos culturals per a continuar entrenant la mirada.
Amb aquest llançament, Will Corvara se suma al corrent d’autors que reivindiquen la fotografia com a llenguatge intel·lectual i no sols com a disciplina tècnica, en un moment en el qual, com assenyala el mateix llibre, “el món no necessita més imatges, sinó millors imatges”.