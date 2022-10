Wallbox i homming, les dues ‘start-up’ espanyoles seleccionades per Harvard

Els fundadors de Wallbox i homming, dues ‘start-up’ espanyoles pioneres en la transformació del sector dels carregadors elèctrics i el ‘property management’ respectivament, han participat com a ponents en el Global Entrepreneurship Course, una de les assignatures del MBA The Entrepreneurial Manager (TEM) de Harvard Business School. Un curs dirigit a mostrar els reptes i desafiaments als quals s’enfronten els emprenedors i inversors que es llancen a mercats internacionals com els Estats Units, en els quals el capital de risc i les fonts de finançament difereixen molt del mercat americà.

Unes sessions en les quals han participat un total de 14 ‘start-ups’ de tot el món per a compartir els seus coneixements i experiència abordant a través de mètode del cas, la metodologia pionera usada en el MBA d’Harvard, diferents temàtiques, des del context i ecosistema de l’emprenedoria en els seus respectius països, models de negoci, funding o casos d’èxit.

Entre elles, l’índia Paytm, les mexicana UnDosTres i Kavak,, la brasilera Kovi, Cherrypicks d’Hong Kong, la xinesa Lionano-Factorial Energy, l’argentina Globant o les espanyoles, Wallbox i homming.

En el cas de Wallbox, la ‘start-up’ espanyola fundada en 2015 per Enric Asunsión i Eduard Castañeda que ha revolucionat el disseny, desenvolupament i fabricació de solucions de càrrega intel·ligents per a vehicles elèctrics i híbrids, la sessió s’ha centrat en exposar el cas d’èxit del seu model de negoci que en tan sols set anys ha aconseguit superar els mil milions de dòlars de valoració i ésser la primera empresa espanyola cotitzada en la Borsa de Nova York.

Per part seva, dos dels co-fundadors de homming, Jorge Montero i José María Rincón, han analitzat el seu model de negoci, proposta de valor, mètriques i com estan abordant la cerca d’inversió per a continuar creixent i han compartit els units econòmics que els estan permetent accelerar el funding i el creixement de l’empresa a nivell nacional i internacional.

La ‘star-up’, que permet la gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles en lloguer a mitjans i llarg termini i cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral i en solo uns clics s’ha convertit des del seu naixement en 2019 en la proptech en la categoria del ‘property management’.