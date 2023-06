‘Walking Life’, la nova gran instal·lació d’Okuda San Miguel a Madrid

Okuda San Miguel protagonitza la primera gran exposició de Museu Gran Via 15 a Madrid amb ‘Walking Life’; una instal·lació artística amb la qual convida els visitants a viure la seva obra des de dins i en la qual també mostra la seva història, un camí guiat per l’art i la llibertat per a definir el seu desenvolupament personal i creatiu. “Em fa molta il·lusió estrenar a Madrid perquè faig molt poques coses a Espanya”, explica l’artista contemporani. “Per a aquesta exposició, a més, he treballat en narratives diferents per a acostar-me a noves generacions i que permetin també a la gent viure la meva obra des de dins”, detalla.

El seu nou projecte, que presenta en el cor de la ciutat després de collir gran èxit internacional en més de 30 països en els quals la seva obra ha estat i és present, està dividit en 6 zones interactives: Crossed Destinies, Human Connections, Chromatic Skull, Rainbow Cavi, Face to Face Corridor i Retrospective Kaleido. En elles Okuda tracta de mostrar com l’art pot arribar a canviar vides i convida a reflexionar als visitants sobre les relacions que establim amb la gent que ens envolta, com ens afecta la quantitat d’informació que rebem, o en conceptes com l’herència cultural o l’origen comú de la humanitat, reinterpretant una cova que fa referència a Altamira en la seva terra.

El fermall d’or es troba en un altre apartat de Museu Gran Via 15 anomenat When Art Changes Life i està situat en una zona que va ser l’antiga caixa forta de la seu de la Joieria Aldao. En ell, les persones que accedeixin a la mostra podran gaudir d’una col·lecció d’objectes i records de vivències personals que han definit el perfil artístic i humà de l’artista. “Amb el meu art intento traslladar els meus desitjos d’un món més just i divers connectat a les meves arrels per a desafiar el futur”, conclou el mateix Okuda.