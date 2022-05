Vuit clubs de LaLiga espanyola entren en el rànquing Brand Finance

LaLiga continua marcant el ritme dins del món del futbol a nivell internacional. El gran potencial del campionat espanyol es veu de nou reconegut en el rànquing Brand Finance Football 50 de Brand Finance, i que inclou en la seva nova edició a vuit equips del campionat domèstic: Reial Madrid, Barcelona, Atlètic de Madrid, Sevilla FC, València CF, Athletic de Bilbao, Villareal CF i Reial Betis, que ha estat l’última incorporació.

Aquests vuit clubs sumen un valor total de 4.145 milions d’euros, incrementant així en un 18% el valor dels clubs espanyols en aquest llistat. De fet, només la Premier League compta amb més equips en aquest rànquing, un total de 18, però que registren solament un creixement de valor de marca d’un 15% respecte a l’informe de l’any passat.

En el cas del club bètic ha sorprès la seva forta entrada en la llista, posicionant-se directament en el lloc 43, mostrant un creixement de la seva marca de més d’un 33%, el més accentuat dins de la selecció d’equips espanyols. Una puntuació que reconeix la passió de l’afició bètica, la seva bona reputació i el seu impacte positiu a la seva ciutat.

Un altre dels equips de LaLiga que més destaca enguany és l’Atlètic de Madrid, que ha aconseguit incrementar el seu valor de marca un 30% i alçant-se al lloc 12, un més que l’any anterior.

Per part seva, Reial Madrid i Barça continuen copant les primeres posicions del rànquing i, a més, representant el 25% del total del valor dels 10 primers clubs del Brand Finance Football 50. En aquest cas, l’equip merenga ha mantingut el primer lloc de la classificació, gràcies als seus 1.525 milions d’euros, repetint en el lideratge. D’altra banda, el Barça augmenta el seu valor en un 5% malgrat la baixada del club culer de la segona a tercera posició, una posició que ara ocupa el Manchester City de Pep Guardiola.

El Villareal és un altre dels equips de LaLiga que més destaca en l’actual rànquing. Experimenta una pujada de 4 llocs respecte a l’any anterior, col·locant-se en el número 40. La seva aposta per la internalització del seu model de negoci, amb obertures d’escoles esportives als Estats Units, i també el bon joc i espectacle desplegat per l’equip de Unai Emery han estat claus per a la millora del valor de marca del submarí groc.

A més, Sevilla, València i Athletic de Bilbao, els tres equips espanyols presents en aquesta llista també augmenten el seu valor, entre altres motius, pels seus patrocinis, bona reputació o la seva forta herència i tradició nacional, situant-se en els llocs 30, 34 i 40, respectivament.

Segons el president de LaLiga, Javier Tebes, “estem treballant per a potenciar el valor de marca dels clubs, conscients de la força que tenen dins i fora d’Espanya. De fet, és un dels pilars de treball dins del projecte de LaLiga Impuls. Estem fent costat als diferents clubs i SADs per a ajudar-los a treure-li més valor a les seves marques”.

Reial Madrid i Bayern de Munic

Un altre dels aspectes que mesura Brand Finance és la fortalesa de les marques esportives en qüestions com el màrqueting i el rendiment comercial. En aquest sentit, El Reial Madrid desbanca al FC Bayern Munic en convertir-se en la marca més forta del món del futbol amb una puntuació de 94.0 sobre 100 en l’Índex de Fortalesa de Marca (Brand Strength Index – BSI), i una qualificació de marca corresponent de AAA+, la qual solament comparteixen un grup selecte de clubs de futbol, entre els quals també es troba el Barça.