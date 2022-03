Voi veu perillar el servei de patinets pels seus vincles amb Rússia

Voi, l’empresa de patinets elèctrics sueca, es troba davant una situació compromesa després que el diari suec Di revelés les estretes relacions de part dels socis de la companyia amb el govern rus.

Aquest mitjà ha destapat que entre els socis majoritaris de Voi es troba Alexander Eliseev, accionista al mateix temps de Globaltruck, que és en part propietat de l’estat rus, i al qual se li relacionen negocis amb Alexei Mordashov, un dels oligarques sancionats recentment per la Unió Europea. Segons ha pogut contrastar aquest mateix mitjà de comunicació suec, almenys el 4% de la companyia és propietat de persones amb nacionalitat russa.

Després de transcendir aquestes informacions, la reacció no s’ha fet esperar i diverses administracions públiques estan contactant amb l’empresa Voi, que també opera a Madrid, Màlaga i Sevilla, per a avisar-los de la possible retirada de les seves llicències. Aquest és el cas de ciutats com Liverpool, Bristol, Bath i South Gloucestershire, on estan actualment operant, i que ja s’estan plantejant derogar les llicències a l’operador suec.

Així, Donen Norris, major de la regió de West England, segons recull la BBC, ha enviat un correu electrònic al director general de Voi, Fredrik Hjelm, en la seva seu d’Estocolm, demanant-li a la companyia que “prengui mesures per a garantir que es trenqui aquest vincle entre la companyia i el règim rus que actualment persegueix una invasió il·legal a Ucraïna”. A més, ha informat que les accions que es prenguin, o no, “afectaran fortament el seu pensament sobre l’ús futur dels patinets de Voi en l’oest d’Anglaterra”.