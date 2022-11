Vocdoni reivindica la ‘blockchain’ com la millor tecnologia per al vot digital en el congrés Democracy For All￼￼

El sistema de vot digital Vocdoni se suma per segon any consecutiu al Democracy For All (D4A), la conferència internacional que debat els últims avançaments en tecnologia blockchain i la seva regulació amb l’objectiu de convertir-la en un instrument de millora democràtica.

Amb el suport de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Fundació i2Cat i Vocdoni entre altres, el D4A se celebrarà a la Casa Llotja de Mar, a la Ciutat Comtal, el 10 i 11 de novembre.

L’esdeveniment, que se celebra anualment des de 2019, s’ha convertit en el punt de trobada de legisladors, experts i talent que converteix Barcelona en centre neuràlgic del debat mundial sobre governança digital, contribuint a agilitzar el diàleg entre les administracions i les noves tecnologies.

De fet, més d’una sesentena de personalitats rellevants, entre acadèmics, investigadors, dissenyadors, creatius, advocats, CEO d’empreses i representants de l’administració pública, protagonitzaran els debats, conferències magistrals i taules rodones que formen el programa d’enguany, al costat de les presentacions d’iniciatives i panells amb les últimes novetats.

També tindran un espai rellevant les taules rodones internacionals, durant les quals ponents d’al voltant del món debatran sobre estratègies, però també sobre noves eines encaminades a fer evolucionar la governança i oferir una perspectiva de l’estat de la qüestió a escala mundial. Enguany, a més de l’espai per a noves empreses, el Democracy4All incorpora també una exposició d’art digital.

El programa inclou una trentena de propostes, entre panells, keynotes, taules rodones i conferències magistrals, que es desenvoluparan entre les 10.15 hores i els 18.00 hores de la tarda durant els dos dies de l’esdeveniment.

Destaquen les conferències magistrals de Stephen Castell ‘Reinventant la Bona Governança del Capitalisme’ (dijous a les 11.10) i de Vít Jedliĉka, president de Liberland, per a parlar del primer govern autònom descentralitzat del món (dijous a les 15.40).

El projecte Vocdoni permet l’organització d’una gran quantitat de votacions des d’enquestes o referèndums a altres més complexes com les que es realitzen en Assemblees Generals i Juntes d’Accionistes o pressupostos participatius.

Tot això, a través d’un protocol de vot digital pioner amb els màximes garanties de seguretat, privacitat, transparència i integritat, a un cost molt més baix que les solucions existents i complint tots els requisits legals vigents per a reunions estatutàries i del nou Reglament General de Protecció de Dades Europeu (GDPR, 2018). Aquest protocol de vot és fàcilment integrable en plataformes de tercers per mitjà d’eines per a desenvolupadors com APIs i SDKs.