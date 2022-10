Vocdoni i BLOOCK s’uneixen per facilitar solucions al vot digital

Vocdoni, marca especialitzada en tecnologia de votacions digitals, i BLOOCK, empresa especialista en tecnologia blockchain, han signat una aliança que permetrà impulsar les votacions digitals en empreses convencionals. Van informar que es tracta una ‘partenariat’ que fusionarà la tecnologia capdavantera de tots dos projectes per a oferir solucions de vot digital. Aquest ‘partenariat’ permetrà que BLOOCK integri la tecnologia de votació digital de Vocdoni, unint ‘Vocdoni Protocol’ amb el seu propi sistema de blockchain.

BLOOCK podrà facilitar solucions de vot digital gràcies a aquesta aliança amb Vocdoni, amb la creació d’un producte que permetrà impulsar el vot digital transparent i segur en empreses convencionals.

Amb una dilatada experiència en l’organització de votacions digitals, Vocdoni s’uneix amb BLOOCK, una companyia catalana de proveïment internacional en l’àmbit del blockchain. Es tracta d’una aliança que utilitzarà ‘Vocdoni API’ per a integrar la infraestructura de vot digital de Vocdoni.

Vocdoni Protocol, el protocol de vot digital de Vocdoni, es caracteritza per ser descentralitzat i de codi lliure, aportant uns certs atributs com la verificabilitat universal, fent que qualsevol pugui auditar el seu funcionament, així com un preu més competitiu respecte a les alternatives de vot digital tradicionals.

BLOOCK ajuda a resoldre alguns problemes que hi ha en l’adopció del blockchain per part d’empreses tradicionals, com la integració senzilla amb llibreries i API, un cost estable i pagaments amb diners FÍAT. A més, la tecnologia de BLOOCK permet també reforçar la privacitat, estalvi de costos i la possibilitat d’usar diferents blockchains, guanyant així redundància.

Com a solució de transversal, BLOOCK ha estat proporcionant solucions de blockchain per a empreses de diverses indústries com a T-System, Seidor i API.

Actualment, Vocdoni i BLOOCK estan treballant conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya per a assegurar el sistema de votació amb tecnologia blockchain i garantir la participació justa i democràtica dels votants a través d’una plataforma digital.

Votacions digitals

Vocdoni i BLOOCK destaquen la importància d’aquest procés i posen de manifest l’aposta creixent pel vot digital, amb un increment sensible de companyies que aposten fermament pel camí cap a la democràcia digital utilitzant el vot digital descentralitzat.

Segons el Responsable de comunicació de Vocdoni, Ferran Reyes, “aquesta aliança democratitza l’accés a una nova generació de vot digital més transparent, segur i verificable. Unint la tecnologia de Vocdoni i BLOOCK més organitzacions podran organitzar votacions, com a assemblees generals o eleccions, amb les màximes garanties de seguretat i verificabilitat”.

Segons el CEO de BLOOCK, Lluís Llibre, “la tendència creixent cap a l’e-voting és imparable, ja que la votació està més preparada i digitalitzada que mai. Per això, l’associació entre la solució de blockchain de BLOOCK i el sistema segur i fiable de Vocdoni és una important innovació tècnica”. Lluís Llibre afirma que “amb un sistema de votació basat en blockchain, podem fomentar la participació real i contínua dels individus en la governança de les organitzacions i les institucions”.