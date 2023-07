Vithas i Cesur creen un nou model innovador d’FP sanitària

Cesur, centre de Formació Professional, i Vithas, grup hospitalari, s’uneixen mitjançant un acord de col·laboració l’objectiu principal de la qual és el desenvolupament d’un pla d’excel·lència educativa en la Comunitat de Madrid.

A través de la posada en comú de recursos i infraestructures per totes dues parts, han posat en marxa un model innovador de formació dual sanitària de l’alumnat dels cicles formatius de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries i Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.

L’escassetat de professionals sanitaris a Madrid s’ha convertit en un desafiament urgent per al sistema de salut. Des de la crisi sanitària de la COVID-19, la demanda de professionals sanitaris qualificats s’ha multiplicat. Segons l’Observatori de Formació Professional d’Espanya, l’FP que més demanda comporta en tot el conjunt nacional és la formació especialitzada en sanitat. Aquesta és la primera família professional quant a estudiants matriculats (172.280), suposant el 17,5% del total de l’alumnat en l’FP educativa espanyola en el curs 2020-2021.

En aquest sentit, el projecte que lideren Vithas i Cesur persegueix aconseguir “una millora contínua en la prestació de serveis sanitaris i en la qualitat assistencial en estar secundat per la millor qualitat docent possible”.

Per a cobrir les necessitats de demanda, Cesur aposta per una formació “innovadora” en sanitat que marca una fita en l’FP dual. Modalitat que ofereix un aprenentatge real i pràctic, on els estudiants tenen l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits a l’aula directament en l’entorn laboral, ja que, durant el segon any d’estudi, compten amb una formació 100% pràctica i remunerada en els centres de treball associats.

En aquest sentit, i gràcies a la col·laboració signada amb Vithas, Cesur va destacar que serà el primer centre privat d’FP a impartir en aquesta modalitat els cicles d’Imatge per al Diagnòstic, Cures Auxiliars d’Infermeria i Documentació i Administració Sanitàries. De la mateixa manera, Vithas es converteix en el primer grup hospitalari espanyol que s’implica directament en el disseny i execució d’un model d’FP innovador, acollint als alumnes als seus hospitals perquè rebin una formació totalment immersiva en el mateix entorn laboral on desenvoluparan les seves futures carreres com a professionals.

En paraules del doctor Pedro Rico, director general de Vithas, “el nostre compromís amb la sanitat va més enllà de la cura de la salut -la nostra principal missió-, i abasta també el va imposar a la docència en disciplines relacionades amb la salut. Ja ho fem des de fa anys a nivell de pregrau, grau i postgrau universitaris, i també en altres nivells educatius. Ara fem un nou pas qualitatiu de gran abast impulsant l’FP dual sanitària, posant als nostres professionals i hospitals al servei de la formació integral dels futurs tècnics de Diagnòstic per Imatge, auxiliars d’Infermeria, i Documentació, gràcies a la nostra aliança estratègica amb Cesur, referent nacional en aquest segment educatiu”.

Per part seva, el director general de Cesur, Carlos Martín, afirma que “és tot un orgull per a nosaltres anar de bracet de grans empreses com Vithas. És la recompensa a l’ardu treball que comencem anys enrere quan decidim apostar per una FP Dual de qualitat, en la qual les empreses juguen un paper fonamental. Aquesta aliança permet garantir als nostres alumnes una formació d’excel·lència i sense igual”.

Aquest acord ha estat fruit d’intenses jornades de treball i negociacions que, per part de Vithas, han estat pilotades pel doctor Pedro Rollán i Teresa Hernando, director i coordinadora de Docència, respectivament, de la direcció corporativa d’Assistència, Qualitat i Innovació, que lidera el doctor David Baulenas. Per part de Cesur han jugat un paper destacat Jose María González-Irun, director general de la Zona Nord de Cesur, Ana Guilló, directora de Cesur Madrid Ciutat Lineal, Juan Manuel Chamorro, director de Cesur Madrid Plaza Elíptica, i Ana Hernández, directora de Cesur Màlaga PTA.