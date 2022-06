Víctor Clavell liderarà Rosewood a Europa, Orient Mitjà i el Carib

Rosewood Hotel Group ha nomenat a Víctor Clavell vicepresident sènior d’Operacions perquè lideri la companyia a Europa, Orient Mitjà i el Carib. Aquesta incorporació a l’equip executiu de Rosewood encaixa en el creixement global i l’expansió del grup.

Per a aquest càrrec recentment creat, Clavell serà responsable d’impulsar l’èxit operatiu, executar estratègies de rendibilitat i desenvolupar talent per a les propietats del grup a la regió que abasta les zones d’Europa, Orient Mitjà Orient i el Carib (Emeac).

El seu nomenament arriba en un moment important per a Rosewood Hotel Group, ja que la marca es prepara per a l’obertura de Rosewood Viena i la incorporació d’altres projectes d’alt perfil a la cartera de propietats. Rosewood recentment ha pres el control d’Hotel Villamagna a Madrid, entre els més de 40 hotels gestionats a través de diferents operacions en 19 països i 30 obertures previstes per als pròxims anys.

La trajectòria professional de Víctor Clavell es caracteritza per exercir des dels seus inicis alts càrrecs directius i ha demostrat un sòlid historial a més de fomentar la cohesió i l’alt rendiment en els seus equips després de més de 30 anys d’experiència en el camp d’hotels de luxe.

Abans d’unir-se a Rosewood, era director d’operacions en Amaala, el projecte de desenvolupament de luxe superior, propietat del Fons d’Inversió Pública d’Aràbia Saudita. També va estar en Marriott International durant 28 anys, on va treballar per a The Ritz-Carlton Hotel Company i va arribar a ser vicepresident de la cartera de luxe de la marca a Àsia-Pacífic. Entre les seves responsabilitats va dirigir Ritz-Cartlon a Nova York per a després liderar l’Hotel Arts a Barcelona, i posteriorment participar en l’obertura de més de 25 hotels.

Clavell es va graduar de la Universitat de Barcelona amb una llicenciatura en Administració i Gestió d’empreses i també es va formar en la Universitat de Surrey i Harvard Business School en gestió hotelera i educació executiva, respectivament.

“Rosewood està encantat que Víctor s’uneixi a nosaltres per a liderar la nostra presència cada vegada major en els mercats d’Europa, Orient Mitjà i el Carib”, va assegurar Sonia Cheng, directora executiva de Rosewood Hotel Group.

“Víctor comparteix molts dels nostres valors inherents en Rosewood, ja que s’esforça per aconseguir l’excel·lència i comprèn la importància del creixement intern i el treball en equip. Confiem que sota el lideratge de Víctor continuarem expandint-nos i aprofitant el gran impuls que ha experimentat la marca, tant en termes de creixement i evolució de la nostra petjada com de desenvolupament de talent”, va concloure.