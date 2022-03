El vicepresident de New Balance, imputat per coacció i mala fe empresarial

El Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid ha admès a tràmit la querella criminal que les empreses Experience Store S.L i Experience Store Outlet han presentat contra el vicepresident executiu mundial i assessor general de l’empresa estatunidenca New Balance, Pablo R. Guaron.

Les empreses denunciants l’acusen de coaccions, d’un delicte contra el mercat i els consumidors pel descobriment i utilització en profit propi de secrets d’empresa i d’un delicte contra el mercat per abús de posició dominant.

Les dues empreses espanyoles que subscriuen la querella van treballar des de 2016 per a la matriu nord-americana des de Madrid amb la missió de promocionar la marca New Balance a Espanya i Portugal i promoure la creació de desenes de botigues i punts de distribució.

El contracte que les vinculava a New Balance vencia el 2021 i, segons es desprèn de la documentació aportada, aquest es prorrogaria després de l’acord aconseguit entre totes dues parts, fins al 2026. Experience, amb aquesta seguretat, va realitzar milionàries inversions que van passar per la compra de locals i la contractació de personal per a encarar aquest futura etapa de projecció de la companyia a Europa. Argumenten que, amb aquest desemborsament efectuat, New Balance es desdiu i, després de conèixer la cartera de clients i la informació comercial i financera de Experience, trenca amb les empreses espanyoles deixant a més de 250 treballadors en l’atur.

L’empresa nord-americana, segons la querella, a la vista dels resultats financers i comercials de Experience, els ha deixat de subministrar productes (calçat i peces esportives), per a causar-los un ofec econòmic que els obligués a vendre’ls la xarxa de distribució comercial a un preu menor. Les empreses espanyoles parlen d’una extorsió.

Divendres passat dia 18 de març, el jutge va comunicar també a la country manager a Espanya de New Balance, Anna Rosa Scheidgen, i la seva filla, la directora d’Operacions, Ángela Scheidgen, el contingut de la querella i les van citar en la seva condició d’imputades. El jutge també va comunicar la seva situació processal de “investigat” al vicepresident mundial de la companyia, Pablo R. Guaron i aquest a través dels seus advocats, va sol·licitar al magistrat declarar (quan sigui finalment citat) a través de videoconferència. El jutge s’ha negat i l’alt directiu de la multinacional (que té la seva seu central a Massachusetts) haurà de venir a Espanya per a declarar.

Els delictes que s’imputen en aquesta fase processal a Guaron i a les altres dues imputades podrien suposar, en cas de sentència condemnatòria, una pena d’entre sis i dotze anys de presó.