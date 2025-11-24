Veolia lidera el PERTE de Digitalització de l’Aigua amb l’execució de 17 projectes

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE), cofinançats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) a través dels fons europeus NextGenerationEU, tenen com a objectiu impulsar grans iniciatives que contribueixin a la transformació de l’economia espanyola. En concret, els projectes dedicats a la digitalització del cicle de l’aigua compten amb 1.940 M€ d’inversió pública directa i es desenvolupen en quatre línies: millora de la governança de l’aigua, digitalització d’organismes de conca, ajuts a usuaris urbans, agrícoles i industrials, i formació i innovació en competències digitals.
Dins del sector de les empreses beneficiàries privades, les concessionàries i empreses mixtes de serveis de subministrament d’aigua de Veolia lideren l’obtenció d’ajuts, captant el 40% de les subvencions concedides al segment privat —més del doble que el seu competidor més proper. A més, el grup també ha participat en agrupació amb diversos ajuntaments a través d’entitats públiques de l’aigua, com és el cas del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) en el projecte D’Aua.
El total d’actuacions de les operadores del grup Veolia beneficiaran a 6.208.918 habitants de 209 municipis, oferint els avantatges de la digitalització de l’aigua tant en grans ciutats com Barcelona o Alacant, com en províncies afectades per la despoblació com Ourense o Badajoz. A més, aquests projectes donaran lloc a la creació de 1.457 nous llocs de treball directes i indirectes.
En aquest context, Veolia España ha aconseguit assegurar un total de 76 milions d’euros en ajuts al llarg de les tres convocatòries dels PERTE, distribuïts en 17 projectes estratègics per valor de més de 109 milions d’euros, comptant el cofinançament aportat per les administracions locals. Addicionalment, Veolia impulsa l’execució d’actuacions dels projectes PERTE d’altres beneficiàries, que han confiat a les filials tecnològiques del grup l’execució de diverses actuacions dels seus projectes per un total agregat de 23 M€. Aquest èxit reflecteix la capacitat de la companyia per a desenvolupar propostes innovadores, basat en el seu profund coneixement dels mecanismes de finançament europeus i el seu ferm compromís amb la transformació ecològica i digital del país.
Els resultats obtinguts per Veolia a Espanya es tradueixen en una contribució significativa al desenvolupament d’infraestructures clau i la implementació de solucions avançades en gestió de l’aigua i eficiència energètica. Mitjançant tecnologies innovadores en totes les etapes del cicle de l’aigua, els projectes optimitzen l’eficiència operativa, la presa de decisions basada en dades i el compliment de les normatives mediambientals. Presents a Astúries, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Múrcia i Canàries, aquests projectes demostren el compromís amb les noves tecnologies com a palanca cap a l’estalvi, l’eficiència i la regeneració del recurs hídric.
Els projectes de digitalització de l’aigua a Catalunya
A Catalunya, el grup ha obtingut un finançament de 19 milions d’euros per a quatre projectes l’import total dels quals supera els 30 milions d’euros, i que es duran a terme a 46 municipis. Aquestes actuacions beneficiaran a gairebé 4 milions d’habitants i permetran la generació de 250 llocs de feina.
Entre aquests projectes, és molt rellevant el PERTE Ressona, promogut per Aigües de Barcelona, juntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta iniciativa, reconeguda pel MITECO com a projecte destacat pel seu caràcter innovador, permetrà millorar l’eficiència operativa del cicle integral de l’aigua, marcant-se com a objectiu reduir un 8% les emissions de gasos d’efecte hivernacle, un 5% la petjada hídrica i un 9,5% en el consum d’energia del servei metropolità.
Els altres tres projectes finançats a Catalunya (A-MEDI a 8 municipis de l’Alt Penedès, Garraf i Alt Camp; E-READAPTA a Rubí; i FLOW a Sabadell), promoguts per Agbar i Aigües Sabadell, transformaran la gestió del cicle de l’aigua mitjançant tecnologies avançades, intel·ligència artificial i instrumentació d’última generació per reforçar la resiliència hídrica i afrontar els riscos climàtics. Aquests projectes també busquen garantir la transparència i l’accés a la informació per millorar la governança de l’aigua i la sensibilització ciutadana.
Entre els principals objectius destaquen: reduir l’aigua no comptabilitzada més del 16% en el cas de Rubí i 10% en els municipis del PERTE A-MEDI; incrementar un 270% els recursos hídrics no convencionals a Sabadell per reduir la pressió sobre el Ter; disminuir el consum elèctric anual en més del 25% de mitjana; i contribuir a la descarbonització dels municipis mitjançant la instal·lació de fonts renovables. El tancament de la resolució definitiva de les tres convocatòries dels PERTE de digitalització del cicle de l’aigua reforça el lideratge de Veolia en seguretat ecològica i resiliència mediambiental, contribuint a protegir les persones i millorar l’accessibilitat al recurs hídric.