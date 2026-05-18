Veolia impulsa la innovació en la gestió de serveis essencials a Catalunya amb la incorporació d’un nou centre Hubgrade

Veolia incorpora un nou centre Hubgrade en la localitat catalana de Granollers, especialitzat en gestió eficient dels recursos i la planificació territorial orientada a l’adaptació al canvi climàtic. El centre reforça la posició de Granollers com a referent en la gestió intel·ligent de l’aigua, recolzada pel seu dinamisme industrial i el seu fort compromís amb la sostenibilitat.
A l’acte inaugural van assistir autoritats institucionals i representants locals de la comunitat social i empresarial, i va comptar amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque; l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell; i el director país de Veolia a Espanya, Daniel Tugues.
El nou centre té per objectiu generar coneixement, anticipar escenaris i facilitar la presa de decisions a mitjà i llarg termini. A través de l’anàlisi avançada de dades, la modelització i els sistemes predictius, Hubgrade permet identificar riscos abans que es materialitzin —episodis d’inundació, períodes de sequera, fugides en les xarxes d’aigua potable o anomalies en el funcionament de les infraestructures urbanes— i definir estratègies d’adaptació per a reforçar la resiliència del territori i satisfer les necessitats crítiques de Catalunya. Permet transformar la gestió reactiva en gestió predictiva, amb impacte positiu en la sostenibilitat, la seguretat hídrica, la competitivitat empresarial i la qualitat de vida de la ciutadania.
Segons va subratllar Daniel Tugues, director país de Veolia a Espanya, durant l’acte, “en sectors com l’aigua, l’energia o els residus, ja no és suficient operar bé. És necessari poder anticipar, optimitzar, detectar incidències amb més rapidesa, reduir consums, afinar processos i prendre decisions amb més informació i major precisió. A Catalunya, això també significa enfortir la seguretat ambiental i garantir la gestió de recursos fonamentals per a satisfer les necessitats essencials de la ciutadania, particularment durant períodes de sequera. I això és exactament el que un centre d’excel·lència en innovació com aquest ens permet fer”.
Per part seva, Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, assenyalo en el tancament de l’acte que “la tecnologia d’alt rendiment, la que posem formalment en funcionament avui, dissenyada per a integrar dades, monitorar sistemes en temps real i donar suport a la presa de decisions en un context hidrològic cada vegada més complex i exigent, és, insisteixo, una part irrenunciable del projecte col·lectiu de l’aigua. La gestió de l’aigua és un dels grans reptes estratègics de futur del nostre país. Afrontar-ho exigeix capacitat d’inversió, innovació tecnològica, planificació pública i una mirada de llarg recorregut. I exigeix, també, la conjunció de forces que estableix la col·laboració públic-privada per a aprofitar les fortaleses de tots dos sectors, per a fer-les complementàries, i posar-les al servei del bé comú”.
Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, va destacar en la seva intervenció que “aquest Hubgrade simbolitza una idea clau: la transició ecològica també és una transició digital, i ha d’estar sempre al servei del bé comú i de les persones. La ubicació d’aquest centro en Granollers és un reconeixement a una ciutat amb tradició industrial, capacitat d’innovació i compromís ferm amb la sostenibilitat”.
Accessibilitat
El nou centre alberga l’oficina d’atenció del servei municipal d’aigües de Granollers, concebuda com un espai inclusiu i accessible per a tota la ciutadania. Dissenyada sota criteris d’accessibilitat universal, l’oficina garanteix un entorn còmode i funcional, incloent-hi solucions tecnològiques com el sistema Navilens, que facilita l’orientació i l’accés autònom a la informació, especialment per a persones amb discapacitat visual. Aquest enfocament reforça el compromís de Veolia i del municipi amb un model de servei més inclusiu, equitatiu i centrat en les persones.
La plataforma de serveis digitals Hubgrade està transformant la gestió hídrica mitjançant tecnologies d’intel·ligència artificial i anàlisi predictiva, aprofitant l’experiència operativa desenvolupada en més de 40 països, la qual cosa permet un model de gestió anticipativa, integrat i basat en dades, millorant l’eficiència i la resiliència.
El Hubgrade de Granollers s’integra en una xarxa global de 17 hubs especialitzats a Espanya en la gestió de l’aigua, l’energia i els residus. Gairebé 160 anys d’experiència, i la combinació de serveis digitals avançats amb intel·ligència humana, faciliten l’intercanvi de coneixement i l’escalabilitat de millores operatives i solucions innovadores, adaptades a les necessitats reals de cada territori.
L’estratègia operativa de Hubgrade centralitza la recepció i assignació de tasques, optimitza recursos i estandarditza protocols de resposta, millorant la coordinació i la continuïtat del servei. També garanteix la transparència i l’accés a dades en temps real, democratitzant la intel·ligència operacional per a tots els municipis. Veolia està idealment posicionada per a impulsar la innovació en la gestió de serveis essencials a Catalunya. Recolzada per la seva experiència global i les seves pròpies tecnologies, ajuda als seus clients a créixer de manera responsable mentre redueix l’impacte ambiental i enforteix la resiliència. Les seves solucions redueixen el consum d’aigua, permeten la recuperació i reutilització de recursos, donen suport a sistemes energètics locals i processen residus complexos de manera segura.
Segons va informar la companyia, el nou Hubgrade a Granollers també actua com un entorn de cocreación a través de l’Espai INNOVA, que connecta administracions, universitats, centres de recerca i empreses locals per a desenvolupar solucions enfront de sequeres, inundacions o estrès hídric, amb l’objectiu d’anticipar i preparar el territori davant els impactes del canvi climàtic.
Amb la posada en marxa d’aquest centre, la companyia consolida el seu compromís amb un model de gestió de l’aigua basat en la innovació, l’anticipació i la col·laboració amb el territori. Al mateix temps, reforça el paper d’aquest municipi dins de l’ecosistema de gestió hídrica a Catalunya, com un territori actiu en la transformació cap a models més sostenibles, resilients i orientats a millorar el servei i la qualitat de vida de la ciutadania.