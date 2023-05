Veïns de la Barceloneta, contra el “milionari” pla de Colau per ampliar el CSIC al Front Marítim

L’Associació de Veïns de la Barceloneta s’oposa fermament a la idea de l’Ajuntament de Barcelona d’ampliar les instal·lacions de la seu del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) al Front Marítim del litoral de la capital catalana. Una de les principals raons per les quals el col·lectiu declina aquest pla és pel seu “elevat” cost econòmic.

A la carta, a la qual ha tingut accés Servimedia, adreçada a l’alcaldessa de la ciutat, la presidenta de l’associació, Carmen Piera Cobos, ha criticat que el consistori estigui plenament disposat a contribuir econòmicament a l’execució d’aquesta obra, el cost de la qual arribaria als 3 milions d’euros. Una inversió que contrasta amb la versió de l’Associació, que denuncia i lamenta en la notificació que l’actual govern de la ciutat ha deixat el barri de la Barceloneta sense inversions de cap mena durant els darrers deu anys.

Tot i això, els veïns es mostren sorpresos per la decisió de l’Ajuntament. I és que recorden a la mateixa carta que ja hi ha un projecte a disposició del CSIC: les instal·lacions del que serà el Mercat del Peix, un nou complex de recerca situat a la Ciutadella que entrarà en funcionament a finals del 2025. I el qual es consolidarà com un nou hub de coneixement, ja que acollirà 1.200 investigadors.

A causa de la manca d’inversió a la Barceloneta, el col·lectiu ha proposat per escrit projectes alternatius que responen, segons diuen, a les necessitats del districte. Alguns exemples que detallen són la creació d’un centre de rehabilitació sanitària i de suport a gent gran o un centre de salut. Fins i tot han presentat propostes més recreatives; com ara la creació d’una sala de teatre, un local per a escola de música i arts o una sala de conferències i esdeveniments.