Urgeix accelerar la creació a Espanya d’una reserva estratègica de medicaments davant el nou context geopolític

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha advertit de la necessitat que Espanya desenvolupi un Sistema Nacional de Reserva Estratègica de Medicaments per a fer front a un entorn internacional cada vegada més inestable, marcat per tensions geopolítiques, crisis logístiques i vulnerabilitats en les cadenes de subministrament farmacèutic.
Segons l’informe, la pandèmia de COVID-19 va evidenciar les febleses estructurals del sistema sanitari global, especialment la dependència exterior en la producció de principis actius —concentrada a Àsia— i la fragilitat del model logístic “just-in-estafi”, que limita la capacitat de resposta davant emergències.
El document subratlla que la disponibilitat de medicaments essencials ha de considerar-se una qüestió de seguretat nacional, al mateix nivell que l’energia o l’alimentació, en línia amb les estratègies que ja estan adoptant països com els Estats Units, Alemanya o Països Baixos, així com la mateixa Unió Europea a través del mecanisme rescEU.
En aquest context, l’Institut proposa la creació d’una reserva estratègica basada en la identificació de medicaments crítics, el desplegament d’una xarxa nacional d’emmagatzematge, l’impuls a la producció farmacèutica estratègica, la rotació eficient de l’estoc i la seva integració en la política de seguretat nacional.
Durant una jornada celebrada en el Congrés dels Diputats, el president de Cofares, Eduardo Pastor, va destacar el paper de la col·laboració públic-privada per a reforçar la resiliència del sistema sanitari. “Posem a la disposició de les administracions l’ecosistema sanitari de Cofares, que exerceix una important funció de servei públic”, va afirmar.
Pastor va subratllar a més que l’acumulació de crisis globals ha posat de manifest la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament farmacèutic i va defensar que la sanitat ha de considerar-se una infraestructura crítica dins de l’estratègia de seguretat nacional.
L’informe també posa en valor el potencial logístic del sector farmacèutic espanyol. Cofares, per exemple, compta amb una xarxa de 48 centres logístics i prop de 12.000 farmàcies comunitàries, i va gestionar en 2025 més de 440 milions d’unitats de medicaments i productes sanitaris.
Per part seva, el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez *Lambás, va incidir en el canvi de paradigma que afronten les polítiques públiques. “Les crisis sanitàries, geopolítiques i logístiques dels últims anys han demostrat que la seguretat sanitària és avui una dimensió essencial de la seguretat nacional. Garantir l’accés a medicaments estratègics ha de formar part de les polítiques públiques de resiliència de l’Estat, al mateix nivell que l’energia, l’alimentació o les infraestructures crítiques”, va assenyalar.
Sánchez *Lambás va afegir que “Espanya disposa d’una base industrial, científica i logística prou sòlida per a liderar a Europa una estratègia d’autonomia farmacèutica. La creació d’una reserva estratègica de medicaments és un pas imprescindible per a reforçar la capacitat del país d’anticipar-se a futures crisis i protegir la població”.
L’Institut conclou que Espanya compta amb les capacitats necessàries per a avançar cap a aquest model, la qual cosa permetria no sols reforçar la resiliència del sistema sanitari, sinó també impulsar la indústria farmacèutica nacional i posicionar al país com un pol estratègic en el sud d’Europa.