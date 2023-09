Uns 2.500 neurocirurgians es reuniran a Barcelona en el Congrés de l’Associació Europea de Societats de Neurocirurgia

L’Associació Europea de Societats de Neurocirurgia (EANS) ha triat Barcelona per a celebrar el seu congrés anual, en el qual es donen cita els neurocirurgians de més renom de tot el món. Ja hi ha prop de 2.500 professionals confirmats, la qual cosa suposa un rècord històric d’assistència per al certamen. En aquesta edició, les innovacions en diferents àrees de neurocirurgia, retransmissió de cirurgies en directe i les noves tecnologies com a robòtica o realitat virtual aplicades a l’especialitat seran les grans protagonistes. L’EANS2023 Barcelona se celebrarà del 24 al 28 de setembre en el recinte de Fira de Montjuïc i arriba a la capital catalana gràcies al cap de neurocirurgia de l’Hospital de la Mar i president de la Societat Espanyola de Neurocirurgia (SENEC), el doctor Jesús Lafuente.

Sota el lema ‘Neurocirurgia i tecnologia al servei de la Humanitat’, el congrés de l’EANS centra el seu programa en dos grans blocs temàtics: excel·lència en neurocirurgia en diferents especialitats i innovació en tecnologia neuroquirúrgica. Així, grans figures referents internacionals en àmbits com a neurocirurgia funcional, microcirurgia de la base del crani, cirurgia vascular, cirurgia mínimament invasiva de columna vertebral o oncologia neurològica protagonitzaran les intervencions més esperades i que han estat clau per al gran èxit de registre d’assistents en aquesta edició.

Pioners com el doctor Takanori Fukushima (microcirurgia de la base del crani) o el doctor Andrés Lozano (HIFU aplicat al tractament de l’Alzheimer i trastorns de moviment) i grans innovadors com el doctor Jesús Lafuente (cirurgia mínimament invasiva de la columna i president del congrés), el doctor Hugues Duffau (cirurgia oncològica), el doctor Andreas Raabe (cirurgia vascular) o el doctor Kita Sallabanda Díaz (radiocirurgia) són alguns dels caps de cartell d’aquesta edició de la trobada.

La tecnologia aplicada al camp de la neurocirurgia és un altre dels pilars del congrés, on els assistents podran comprovar les innovacions més importants que marcaran el futur de l’especialitat. Des de la robòtica quirúrgica, amb noves propostes revolucionàries, fins a l’aplicació de nova tecnologia com a realitat virtual i realitat augmentada, així com l’ús de connectivitat d’alt abast i precisió. Al llarg del congrés es realitzaran demostracions pràctiques de l’ús d’aquestes noves eines tecnològiques i es retransmetran cirurgies reals en directe.

Sent fidels al lema d’aquesta edició de l’EANS2023 Barcelona i buscant l’aplicació d’aquests coneixements i innovacions al servei de tota la Humanitat, també està previst que arran de les principals conclusions del congrés s’elabori un protocol que es pugui implantar en països en vies de desenvolupament. Una iniciativa que sorgeix del compromís i implicació dels membres de l’EANS en la salut de la població mundial, liderada pel mateix president del congrés, el doctor Jesús Lafuente. El cap de Neurocirurgia de l’Hospital de la Mar (Barcelona) i actual president de la SENEC ha revolucionat la cirurgia de la columna i ha dedicat part de la seva trajectòria a la cooperació mèdica internacional amb diverses estades de cirurgia i formació en països africans, així com a la divulgació i la cerca d’aliances internacionals d’alt nivell per a assegurar la millora del treball en zones en desenvolupament de tot el món.