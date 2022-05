Unlimited Spain promou l’economia d’impacte entre 100 start-ups

UnLimited Spain és una acceleradora d’impacte que impulsa ‘startups’ que tenen una fi social o mediambiental a través de programes d’acceleració en col·laboració amb grans empreses. A Espanya, porten treballant més de 7 anys en què han acompanyat a més de 95 ‘startups’ d’impacte amb una taxa de supervivència del 85%. D’aquesta manera, les ‘startups’ d’impacte aconsegueixen impulsar els seus projectes al mateix temps que les empreses integren, de manera ràpida, innovació, intraemprenedoria i impacte positiu.

UnLimited Spain pertany a la xarxa global de UnLtd, que ha fet costat a més de 15.000 emprenedors socials al voltant del món. L’organització sorgeix a partir de la visió que tenen els seus fundadors (Manuel Lencero, Ángel Bonet i José Luis Ruiz de Munain) de canviar el món a través de l’empresa.

Va començar fa 7 anys quan a Espanya no existia cap entitat acceleradora de ‘startups’ amb impacte real i positiu en el planeta i les persones. D’aquí ve que sigui considerada com a pionera. Entre els seus ‘partners’ destaquen grans empreses i organitzacions com Bank of America, Unilever, Lilly España i Naturgy.

Uns altres de les dades a destacar és que les ‘startups’ a les quals han secundat han gairebé duplicat el nombre d’empleats, creant prop de 75 ocupacions noves. Ha promogut el voluntariat en empreses amb més de 250 voluntaris corporatius. Les ‘startups’ de la seva comunitat han beneficiat a més de 5 milions de persones.

A més de dur a terme programes de suport a l’emprenedoria, també acompanyen a empreses més consolidades en la seva transformació cultural cap a l’impacte a través de solucions alineades amb els ODS.

“Existim perquè creiem que és necessari la humanització de les empreses i la redefinició de l’èxit empresarial basat en un triple impacte (social, mediambiental i econòmic). Les empreses són agents de canvi perquè tenen el potencial de generar impacte positiu a través de la seva activitat, però hi ha una falta de conscienciació sobre la seva responsabilitat davant els desafiaments socials i mediambientals als quals ens enfrontem. El món i la societat necessiten organitzacions més compromeses, i nosaltres estem per a impulsar a les que neixen amb aquest propòsit i per a acompanyar a les busquen una transformació.”, manifiestó el cofundador de UnLimited Spain, Manuel Lencero.

Entre les seves iniciatives també es troba el Cercle UnLimited, una comunitat de líders inconformistes que compta amb membres de diferents perfils i referents en diferents sectors, com poden ser la presidenta de BNP Paribas, Cecilia Boned; el president Executiu d’Estrella de Galícia, Ignacio Rivera, i la directora de Sostenibilitat d’Ibèria, Teresa Parejo.

Així mateix, compta amb emprenedors d’impacte referents a Espanya com a doctor Manuel Marina Breysse, fundador de Idoven, o Guillermo M. Gauna-Vivas, fundador de Ayudame 3D i guanyador del Premi Social de la Fundació Princesa de Girona 2021.

L’entitat destaca que aquesta mescla enriqueix a la comunitat, generant diferents punts de vista respecte a la resolució de problemes socials o mediambientals, “donant peu a sinergies que permeten aliances i col·laboracions en les quals uns líders aprenen d’uns altres, uniendolos en un mateix punt de partida: el propòsit, l’activisme empresarial i l’ambició de voler tots millors empreses per al planeta”.