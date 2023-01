Unilever se suma a Veganuary amb una dieta amb aliments d’origen vegetal

En el marc d’aquest mes, dedicat al menjar plant-based, Unilever ofereix inspiració per introduir més vegetals a la nostra dieta diària i millorar així la salut intestinal, tal com sostenen els experts. El moviment conegut com a Veganuary (gener vegà) que es va iniciar el 2014, forma ja part dels nous patrons de consum i compta cada vegada més amb més adeptes al nostre país.

Concretament, segons el portal Vegonomist, durant aquesta campanya del 2023 més de 80 marques, restaurants o distribuïdors d’Espanya, Mèxic i Amèrica del Sud ja s’han adherit al moviment, oferint diferents experiències i una àmplia gamma d’ofertes veganes per a aquelles persones que estiguin provant un estil de vida vegà o basat en el model plant-based per primera vegada.

En aquest sentit, des d’Unilever, companyia d’alimentació “amb un fort compromís amb la salut i la millora dels estàndards nutricionals”, s’ha assenyalat la necessitat d’incrementar el consum i la varietat de fruites i verdures i seguir una dieta variada a base d’aliments d’origen vegetal per comptar amb una bona salut intestinal. Tal com afirma el doctor Robert Dixon, doctor en Microbiologia per la Universitat d’Oxford i responsable de ciència i tecnologia del microbioma intestinal d’Unilever, “menjar una àmplia varietat de fruites i verdures és una de les millors maneres d’assegurar-nos que mantenim la diversitat que necessita el nostre microbioma intestinal”.

En aquest mateix sentit, els resultats de l’estudi d’American Gut Project, el projecte més gran del món de ciència ciutadana sobre el microbioma, assenyalen que les persones que mengen més de 30 aliments vegetals diferents de la setmana tenen un microbioma més divers, i, per tant, més sa que les que mengen deu o menys. De fet, l’OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana menjar fins a cinc racions diàries de fruita i verdura.

Això no obstant, a Espanya la demanda de fruites i hortalisses a les llars va retrocedir el 2022 fins i tot a nivells prepandèmia. Amb dades fins a l’agost del 2022, va caure un 13% respecte al mateix període del 2021. Totalitzant 4,7 milions de quilos davant els 7,8 milions de quilos de fruites i hortalisses fresques consumides l’any anterior.

És per això que des d’Unilever s’ha volgut aprofitar aquest mes dedicat a l’alimentació rica en vegetals per replantejar els patrons de consum actuals i proposar algunes idees i receptes pràctiques que puguin contribuir a una millor salut intestinal. Entre elles, es destaca la necessitat d’integrar les verdures i els llegums en altres receptes a base de pasta o arròs, per exemple, que en facin més atractiva la degustació.

Ingesta de probiòtics

Els prebiòtics són bons per al microbioma intestinal perquè actuen com un fertilitzant microbià, estimulant el creixement de bacteris beneficiosos. Aquests es troben a moltes fruites i verdures. Els nabius, per exemple, són una excel·lent font de fibra i polifenols, per la qual cosa són saludables tant per a tu com per al teu microbioma intestinal.

I, finalment, afegir sabors agredolços amb verdures fermentades. Les investigacions demostren que els diferents tipus d’aliments fermentats, com el quefir contenen diferents tipus de microbis beneficiosos que poden millorar la funció del nostre microbioma.

Aquests són només alguns exemples de petits canvis que es poden introduir a la dieta diària i que poden ajudar a millorar la salut de l’organisme.

Per la seva banda, Ana Palencia, directora de Comunicació i Sostenibilitat a Unilever Espanya, també ha volgut recordar l’objectiu marcat per la companyia en aquest àmbit assenyalant que “des d’Unilever seguim treballant en accions que apostin per una alimentació variada i rica en nutrients i vegetals dins del nostre objectiu d’arribar als 1.000 milions d’euros de vendes anuals d’alternatives de carn i productes lactis segons la proteïna vegetal per al 2025-2027. Creiem que amb accions com aquesta ajudem a sensibilitzar els nostres clients i empleats amb el compromís de seguir una vida més sostenible”.