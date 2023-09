Unilever potència l’agricultura regenerativa al costat del Grup Conesa

Unilever va assenyalar que “enforteix el seu compromís amb l’agricultura regenerativa” al costat del Grup Conesa, productor extremeny líder del mercat en el processament de tomàquets sostenibles. Totes dues empreses treballen des de 2010 la producció de tomàquets amb pautes d’agricultura sostenible, una activitat agrícola responsable amb el medi ambient que, des de 2021, s’ha reforçat aplicant pràctiques d’agricultura regenerativa.

Aquest projecte es basa en pilars fonamentals com la reducció de fertilitzants sintètics i els combustibles fòssils i la regeneració del sòl mitjançant els cultius de cobertura, és a dir, nodrir i millorar l’estructura del sòl de manera orgànica amb altres cultius com a lleguminoses i crucíferes, aconseguint així un sòl enriquit per a la producció de tomàquets.

L’objectiu final d’aquest programa és assegurar el proveïment d’aliments, al mateix temps que es disminueix l’impacte mediambiental de la petjada alimentària, i els resultats són ja palpables, tal com assenyala Laia Barba, Líder de l’Àrea d’Alimentació i Nutrició de Unilever a Espanya.

“Les xifres que hem aconseguit no són fútil si tenim en compte el context en el qual ens trobem. Entre les principals fites marcades per aquest projecte han estat el desenvolupament del reg per degoteig i l’ús de la teledetecció satel·litària que han aconseguit reduir el seu consum d’aigua en un 35% i augmentar el seu rendiment en un 30%, la qual cosa equival a gairebé tres milions de litres per hectàrea”, va explicar.

Gràcies a aquesta col·laboració amb Grup Conesa, Unilever produeix el 100% dels seus tomàquets de manera sostenible a nivell nacional. A més, part de la producció de tomàquets de Conesa s’exporta a més de 76 països del món en els quals Unilever també és present amb els seus productes Knorr.

Aquesta acció està emmarcada dins del Programa d’Agricultura Regenerativa de Knorr, pioner a Europa i que, en el cas d’Espanya, cerca avançar cap a un model d’agricultura sostenible més eficient en 2030.

Camps de cultiu

Els tomàquets que processa Grup Conesa provenen dels camps de cultiu situats en Hortes Baixes del Guadiana, Badajoz, que són conreats amb “els més alts estàndards en sostenibilitat” per l’empresa agrícola Agràs, propietat del Grup Conesa. Agràs compta amb un total de 2.250 hectàrees de terra de cultiu i la major part d’aquest terreny el dedica a Unilever, ja que produeix tomàquet per al gegant angloholandès en més del 70% de la seva superfície. En 2023 han conreat més de 156.000 tones de tomàquets de manera sostenible per als productes Knorr i altres productes d’alimentació amb tomàquet.

En termes globals, Unilever representa per a Agràs el 60% de les seves vendes, mentre que per al Grup Conesa representa un 12% del total de la seva facturació. Una dada significativa, tenint en compte que Conesa és líder del sector a Europa i que processa gairebé un milió de tones de tomàquet fresc per campanya.

“Veure l’impacte positiu que estan tenint aquests projectes és increïblement encoratjador. Destaca com la col·laboració té el poder d’aconseguir un canvi real. Estem aprenent de les experiències dels nostres agricultors i socis i continuem ampliant els nostres projectes i conreant més ingredients seguint els principis de l’agricultura regenerativa”, diu Hanneke Faber, presidenta de Nutrició de Unilever, i agrega que l’agricultura regenerativa és ara una àrea d’inversió clau per a Unilever. “Existeix una urgència real de reduir l’impacte dels aliments en el planeta i al mateix temps fer que els cultius siguin més resilients al canvi climàtic. Implementar principis d’agricultura regenerativa és la millor manera de fer-ho”, afegeix.

Per part seva, Manuel Vázquez Calleja, director general i CEO del Grup Conesa, destaca que la inversió de Unilever ha estat clau per a poder aplicar tecnologia com la teledetecció satel·litària. “Gràcies a aquest programa i la inversió de l’empresa en el Grup Conesa, s’ha implantat un nou sistema establert per a la reducció de l’ús de l’aigua com és la teledetecció satel·litària. Es tracta concretament del Sentinel-2 satellite, que pot proporcionar als agricultors dades sobre la salut dels cultius, el seu creixement i l’ús de l’aigua, incloent també diversos índexs de vegetació com el NDVI, i la humitat del sòl. A través dels seus sensors, els nostres agricultors han pogut utilitzar aquesta tecnologia per a controlar les pràctiques de reg dels seus cultius de tomàquet”, va indicar.

Van afegir que aquest enfocament ofereix una solució “prometedora” als grans reptes als quals s’enfronta la degradació del sòl, el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Futur

S’estima que en 2050 la població aconseguirà 9 bilions, la qual cosa suposa que en els pròxims 40 anys serà necessari produir més menjar que en els últims 500 anys. Tenint en compte que només una de cada quatre persones en el món té accés a una alimentació adequada en nutrients, és necessari establir les bases per a aconseguir una producció sostenible per a tots i que preservi els recursos naturals del planeta (cal tenir en compte que, segons el Banc Mundial l’agricultura representa, en mitjana, el 70% de l’aigua dolça que s’extreu en el món).

Per a això, Unilever ha establert un camí cap a les emissions netes zero en tota la cadena de valor per a 2039. Això inclou el canvi a energies renovables en totes les operacions, la cerca d’ingredients amb la menor petjada possible i més productes vegetals en la gamma. Un dels punts centrals d’aquest esforç és el canvi a l’agricultura regenerativa.

L’agricultura regenerativa és un enfocament agrícola que pretén millorar la salut del sòl, la biodiversitat i la funció de l’ecosistema, al mateix temps que produeix aliments. Pràctiques com el cultiu de cobertura, la rotació de cultius, el conreu reduït el compostatge i la reducció dels fertilitzants sintètics ajuden a promoure la salut del sòl i el creixement d’organismes beneficiosos.