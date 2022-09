UNEF lliura el Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat a 9 projectes d’energia solar

La Unió Espanyola Fotovoltaica, associació sectorial majoritària de l’energia solar a Espanya, al costat de la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aaegesen, i el president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, van lliurar aquest dimarts en Talayuela (Càceres) el Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat UNEF a nou projectes en sòl d’energia solar pertanyents a les empreses Iberdrola, Statkraft, Falck Renovables, Esparity Solar i Verbund.

“Sempre ens hem exigit fer bé les coses com a sector, ja que creiem que el nostre futur no pot entendre’s sense la convivència i la creació de valor afegit entre la població, el territori i la seva biodiversitat i els projectes, com si d’un matrimoni a 30 anys es tractés, que part del respecte i del convenciment mutu del positiu de la iniciativa”, va recalcar Rafael Benjumea, president de la Unió Espanyola Fotovoltaica durant el lliurament del Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat, que va ser creat per UNEF en 2020 per a difondre les bones pràctiques del sector fotovoltaic espanyol, reforçant el compromís del sector amb una transició energètica sostenible.

Continuant amb aquest treball, l‘associació empresarial ha dissenyat un sistema propi per a la certificació de la sostenibilitat de les instal·lacions fotovoltaiques, dirigit a totes les empreses que puguin tenir interès a obtenir-ho, ja siguin desenvolupadores, constructores, propietàries o qualssevol altres en el segment de les plantes solars en sòl.

Per part seva, la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, va reiterar el seu compromís en l’acceleració d’una transició energètica en la qual l’energia solar sigui una de les protagonistes. “La transició energètica ha de fer-se amb les màximes garanties socials i ambientals, i hem d’assegurar-nos que els seus nombrosos beneficis arribin a la població dels territoris en els quals es construeixen les instal·lacions”, va comentar.

Així mateix, Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d’Extremadura, la comunitat amb més potència instal·lada d’energia solar d’Espanya, va destacar durant la seva intervenció “l’oportunitat socioeconòmica que suposa per a la regió la relocalització de la cadena de valor de moltes de les inversions vinculades al sector energètic”.

En aquest sentit, va assegurar que “projectes d’energies renovables com els que es desenvolupen en la comunitat extremenya suposen una important contribució a la protecció del medi ambient i la reindustrialització dels municipis”.

A més, la Unió Espanyola Fotovoltaica celebra enguany el seu 10è aniversari sent l’única associació empresarial d’energia renovable d’Espanya que ha creat un codi de conducta per a reconèixer les bones pràctiques de tots aquelles plantes solars sostenibles i respectuoses amb el seu entorn natural a Espanya i amb la realitat socioeconòmica de l’entorn de la planta.

Projectes

Enguany, després de superar un exigent procés d’auditoria realitzat per les consultores CERE i SGS que acrediten que el projecte de la planta fotovoltaica s’ha plantejat tenint en compte l’impacte socioeconòmic, governança, integració ambiental i protecció de la biodiversitat i els principis d’economia circular, nou projectes han obtingut el Segell d’Excel·lència en Sostenibilitat UNEF.

Per a començar, Iberdrola amb el projecte ‘Andévalo’. Aquesta instal·lació d’energia solar, de 50 MW, està situada en el municipi de Pobla de Guzmán (Huelva). ‘Andévalo’ evita anualment 15.000 tones de CO₂ i ha generat 200 llocs de treball locals durant la seva fase de construcció.

També està Statkraft amb el projecte ‘Talayuela Solar’. Aquesta planta, situada en el municipi de Talayuela (Càceres), compta amb una capacitat de 300 MW i pot subministrar energia neta a 148.000 llars durant un any. S’ha convertit en un referent en sostenibilitat, en haver aconseguit integrar la producció d’energia neta amb l’entorn de devesa extremenya. Així, 262 veïns del municipi de Talayuela han treballat en la planta des de la seva construcció en 2021.

A més, ha obtingut el Segell d’Excel·lència Falck Renovables amb el projecte ‘Campos de Llevant’. Situat en el municipi de Xiva (València), es començarà a construir en 2023 i tindrà una capacitat final instal·lada de 100 MW nominals, a més d’una producció anual de 200 GWh, suficient per a subministrar energia a 80.000 llars. Contempla generar durant la seva construcció uns 300 llocs de treball i una desena al llarg de la seva vida útil, donant prioritat a la mà d’obra comarcal.

D’altra banda, cal destacar a Esparity Solar amb el projecte ‘Safarich’, que està situat en el municipi de Biar (Alacant). Compta amb una capacitat total instal·lada de 50 MW i s’estima que començarà a proveir d’energia verda a la fi de 2023 a 20.000 llars cada any, la qual cosa es tradueix en un estalvi de més de 60.000 tones de CO2 emeses.

Sense oblidar a Esparity Solar amb el projecte ‘Cordovilla’, planta solar situada en el municipi de Ibargoiti, (Pamplona). Començarà a generar energia sostenible i renovable durant el segon semestre de 2023. Comptarà amb una capacitat total instal·lada de 150 MW, que proveirà a 86.000 llars i contribuirà a la reducció de 181.521 tones de CO₂. La construcció del parc fotovoltaic generarà a nivell localcerca de 500 llocs de treball directes i indirectes.

A més, està Verbund i el projecte ‘Volateo Solar’, un dels quatre que conformen el nus Tajo de l’Encantada (Màlaga) amb una capacitat total de generació de 500 MW. Aquest complex fotovoltaic, que començarà a abocar energia a la fi de 2023, compta amb un programa de mesures destinades a la protecció i conservació d’ocells esteparis pel qual s’afavorirà l’existència d’hàbitats per a la reproducció i cria d’aquestes espècies.

Finalment, està Verbund i els projectes ‘Faballones i Orla Solar II’, que són l’exemple dels parcs que abanderen la integració social, havent estat capaces de guanyar-se el favor de municipis de la província de Màlaga amb alt valor turístic i cultural, que veien als parcs fotovoltaics a gran escala un risc per al futur.

I Verbund amb el projecte ‘Baluma Solar’, que és un projecte fotovoltaic en sòl de 62,50 MWp situat en els municipis de Albolote, Atarfe i Moclín, província de Granada. Ofereix la recuperació de 280 hectàrees de sòl en risc de desertificació per a la seva regeneració durant la vida útil del parc. Addicionalment, suposarà una reducció en el consum d’aigua de 450.000 m³ a l’any.