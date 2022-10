Unef destaca que la fotovoltaica pot permetre “atreure noves indústries”

El president de la Unió Espanyola Fotovoltaica (Unef), Rafael Benjumea, va destacar aquest dimecres que l’energia fotovoltaica “és una solució per al cost de l’energia, per a la competitivitat de la nostra economia, per a la reindustrialització d’Espanya i per atraure noves indústries al país que busquen l’energia solar barata, així com per a la sostenibilitat ambiental”.

Així es va expressar Benjumea durant la inauguració de l’IX Fòrum Solar d’UNEF, un esdeveniment que va tenir lloc a Madrid amb més de 1.000 assistents i que va comptar amb la participació de la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen.

Segons Benjumea, “el moment no pot ser més propici per fomentar la penetració de la fotovoltaica al mix energètic” i avançar en la descarbonització ja que, segons va sostenir, “Espanya té tot el necessari”.

De fet, va assenyalar que l’estat “pot anar molt més enllà dels objectius actuals” que estableixen la penetració de 39 gigawatts (GW) el 2030. En concret, segons UNEF, aquest objectiu es podria fixar en un rang d’entre 55 i 65 GW.

Per això, Benjumea va demanar al govern espanyol reduir els temps de tramitació administrativa, convocar concursos de capacitat i subhastes especials, millorar el sistema per abocar els excedents de l’autoconsum a la xarxa, aprovar la regulació de l’emmagatzematge i reformar el sistema de fixació del preu de la electricitat. “Espanya pot ser el gran generador d’energia d’Europa i això és un avantatge competitiu per fer atractiu el país”, va concloure Benjumea, que va valorar que “estem en un moment únic i hem d’aprofitar-ho entre tots”.

Fòrum solar

El Fòrum Solar celebrat és l’esdeveniment de referència del sector solar fotovoltaic a nivell estatal i en aquesta ocasió ha coincidit amb el desè aniversari d’Unef, la patronal que representa el sector energètic de més creixement actualment a l’estat espanyol.

La trobada, que ha reunit més de 1.000 assistents, ha comptat amb la participació de les principals empreses del sector renovable, experts en sostenibilitat, regulació i finançament de projectes, així com representants de les institucions nacionals i internacionals de referència.

Els ponents han analitzat les tendències del sector en el marc d‟una transició accelerada cap a una energia neta, necessària per reduir emissions i avançar en sobirania energètica.

Especial enfocament ha tingut el desenvolupament del sector a l’estat espanyol, on es troba en constant evolució. Per això, ha posat la mirada en la sostenibilitat ambiental i la integració socioeconòmica dels projectes, així com en els canvis regulatoris esperats en l’accés a la xarxa a través de concursos.

Pel que fa a l’autoconsum, ha constatat que els preus d’electricitat i els ajuts procedents dels fons europeus faran enlairar-se el sector, pendent del progrés de les comunitats energètiques.

Finalment, també ha tractat el desenvolupament de capacitats industrials i l’impuls transformatiu del Pert d’Energies Renovables en el desplegament de noves tecnologies com l’hidrogen verd.