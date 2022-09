UNEF celebrarà el seu IX Fòrum Solar el 5 i 6 d’octubre a Madrid

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) celebrarà els dies 5 i 6 del pròxim octubre el seu IX Fòrum Solar, esdeveniment que comptarà amb la presència de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i la de la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen.

Tindrà lloc a l’Hotel Marriot Auditorium de Madrid, en horari de 9 a 19 hores. També participaran dirigents polítics com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (PP), i del sector com el president de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDEA), Joan Groizard.

El Fòrum Solar de UNEF és el congrés anual de referència del sector fotovoltaic a Espanya, de fet, en 2021 va registrar més de 800 assistents internacionals. La seva novena edició arriba en un moment commemoratiu per a l’associació, ja que aquesta celebra el seu desè aniversari.

Inauguració a les 9h

L’IX Fòrum serà inaugurat per la ministra Teresa Ribera el 5 d’octubre, a les 9.00 hores. Seguidament intervindrà Kadri Simson, comissària europea d’Energia, una intervenció que donarà pas a una sèrie de ponències dirigides per experts i líders del sector.

En paraules del president de UNEF, Rafael Benjumea, aquest és una trobada ineludible en tant que “l’energia fotovoltaica és una de les oportunitats més sostenibles i eficaces per a transformar nostre planteja i el nostre país i dotar-li de la tan anhelada eficiència energètica”.

Durant la cita s’abordaran els diferents reptes als que ha de fer front la indústria fotovoltaica, així com les solucions que planteja l’energia solar en el context actual de crisi energètica i climàtica.

Desenvolupament del sector a Espanya

A més, el Fòrum posarà el focus en el desenvolupament del sector a Espanya, la sostenibilitat ambiental i la integració socioeconòmica dels projectes, així com en els canvis reguladors esperats en l’accés a la xarxa a través de concursos.

També es debatrà sobre el paper de l’autoconsum en els preus d’electricitat, i les ajudes procedents dels fons europeus que preveuen que faci enlairar al sector, pendents del progrés de les comunitats energètiques.

En aquesta nova edició del Fòrum Solar es trobaran les principals empreses del sector renovable, experts en sostenibilitat, regulació i finançament de projectes, així com representants de les institucions nacionals i internacionals de referència.

Els ponents analitzaran les tendències del sector en el marc d’una transició accelerada cap a una energia neta, necessària per a reduir emissions i avançar en sobirania energètica.