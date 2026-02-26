La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Grup Educatiu UAX i la Universitat d’Alcalá (UAH) destaquen en l’impuls de la Formació En línia des de l’excel·lència, integrant noves tecnologies i oferint una experiència d’aprenentatge a l’estudiant més personalitzada i enfocada en un desenvolupament global de les seves capacitats i habilitats professionals, segons l’anàlisi realitzada pel grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA), que ha examinat com estan evolucionant els models de formació a Espanya.
Amb focus en la formació en línia, aquesta nova anàlisi indica que tant Espanya com Europa han consolidat la formació en línia com una modalitat estructural en els seus sistemes educatius. D’una banda, els usuaris han augmentat en els últims anys i en 2024 el 33% dels usuaris d’Internet a la UE havia realitzat un curs en línia o utilitzat material d’aprenentatge digital segons dades d’Eurostat. La pandèmia de COVID-19 va ser un punt d’inflexió en l’adopció de la Formació En línia amb un augment del 30% en les matriculacions en cursos en línia a Espanya. A més, més del 70% d’institucions educatives, van adoptar plataformes d’ensenyament en línia reflectint un canvi estructural en l’educació.
Apunta que el desenvolupament tecnològic que s’ha viscut en els últims anys ha permès una adopció més accelerada de la Formació En línia. Des de l’expansió de la internet d’alta velocitat i l’accés democratitzat a eines digitals, fins a la més recent arribada de la IA i la Realitat Virtual o Augmentada, la seva aplicació ha permès desenvolupar plataformes i aplicacions intuïtives, més avançades i amb millor qualitat. Un espai en el qual el sector privat ha jugat un paper crucial impulsant la creació de plataformes de coneixement virtual més accessibles i de major qualitat.
“Els beneficis d’incorporar aquestes noves tecnologies a la Formació En línia són clars. La IA permet personalitzar l’aprenentatge fent que el contingut sigui interactiu i adaptat a les necessitats individuals dels estudiants. Facilita les avaluacions en temps real i el seguiment continuat del progrés dels estudiants, al mateix temps que realitza recomanacions personalitzades de contingut. Tot això, optimitza l’experiència educativa i fomenta un aprenentatge autodirigit més efectiu. D’aquesta manera també s’optimitza el temps dels professors, permetent-los centrar-se en tasques de major valor afegit com la interacció personalitzada amb els alumnes”, exposen els analistes.
Al costat de la IA, altres tecnologies com la Realitat Augmentada (RA) i la Realitat Virtual (VR) estan començant a aplicar-se en cursos tècnics, d’enginyeria o de l’àrea de la salut, on els estudiants poden realitzar pràctiques virtuals o simulacions de situacions professionals de manera remota, eliminant barreres físiques i oferint una experiència educativa immersiva. Aquest model permet el desenvolupament competencial global dels estudiants, que pot ampliar-se amb sessions presencials en les instal·lacions dels centres educatius.
No obstant això, assenyalen que la proliferació de programes en línia fa necessària una profunda revisió dels models aplicats en la Formació En línia per a garantir la seva excel·lència com assenyala la European University Association (els EUA). En aquesta línia, un altre organisme europeu, en aquest cas la ENQA (referent europeu d’agències de qualitat) està impulsant guies i recomanacions pràctiques sobre com millorar la qualitat dels programes en línia i com enfortir procediments de verificació externa, especialment en àrees sensibles com l’avaluació en línia.
“A Espanya, l’evolució de la Formació En línia està vivint un salt qualitatiu en els últims anys, especialment impulsada per noves tecnologies com la IA o les tecnologies de realitat virtual i augmentada. No obstant això, aquest avanç planteja reptes importants com la preocupació per mantenir uns estàndards de qualitat alts”, afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, qui continua:
“A nivell geogràfic són Madrid i Barcelona els nuclis urbans que impulsen la Formació En línia gràcies a la seva infraestructura educativa consolidada, la qualitat d’internet i la concentració d’institucions educatives i d’empreses tecnològiques. Aquest mix els està permetent avançar en nous models que ofereixen una major personalització de la formació i una experiència de l’estudiant més global, tenint com a base l’excel·lència acadèmica”, afegeix.
De la UNED diu l’Institut Coordenades que és la principal institució a Espanya dedicada exclusivament a l’educació a distància. “Amb més de 250.000 estudiants, és la universitat en línia més gran d’Espanya i un dels models més consolidats de formació a distància en el món. El seu model combina escala, capil·laritat territorial i estandardització metodològica, recolzat en plataformes virtuals, amb un fort enfocament en accessibilitat i servei públic. Encara que el seu ADN és clàssic i estructurat, en els últims anys ha reforçat la seva estratègia digital per a adaptar-se a nous hàbits d’aprenentatge”.
Afegeix que, juntament amb la UNED, la UOC representa “l’altra gran institució educativa a distància d’Espanya, si bé la seva naturalesa és, des del seu origen, 100% en línia. Això li ha permès dissenyar metodologies específiques per a l’entorn digital, processos acadèmics totalment virtualizados i models d’avaluació en línia que compten ja amb una constatada trajectòria i reconeixement. El seu model híbrid integra l’aprenentatge autònom amb la interacció en línia amb gran impacte en àrees com a tecnologia, ciències socials i empreses. Destacada és la seva activitat en recerca en e-learning i en l’impacte de la digitalització o l’aplicació d’IA per a la personalització de l’aprenentatge”.
Així mateix, assegura que “entre les institucions privades que estan impulsant nous models de Formació En línia basats en l’excel·lència educativa destaca Grup UAX per la seva àmplia oferta formativa en línia, des de la Formació Professional fins a programes de postgrau i programes d’expert i microcredencials. Amb un enfocament en ocupabilitat, ha desenvolupat un model propi d’aprenentatge basat en una planificació pedagògica global que integra recursos digitals i l’ús de tecnologies com la IA o la Realitat Virtual i Augmentada per a potenciar l’aprenentatge. Això li permet simular entorns complexos com a emergències clíniques per a titulacions com el Màster en Urgències i Emergències o dinàmiques d’aula per als Màsters en Educació”.
Finalment, destaca que “la Universitat d’Alcalá (UAH) és una universitat pública presencial amb una forta tradició acadèmica que, en els últims anys, ha desenvolupat una oferta creixent de formació en línia i semipresencial. El seu model no és natiu digital, sinó que respon a una estratègia d’ampliació d’abast i modernització pedagògica. Actualment compta amb una sòlida oferta de titulacions en línia que abasten graus, màsters i cursos especialitzats. La seva plataforma digital i metodologia adaptativa permeten als estudiants interactuar i desenvolupar les seves competències des de qualsevol lloc”.