Una pèrit de la defensa d’Alves assistirà a l’examen mèdic de la denunciant

La secció tercera de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació que va presentar el bufet que representa Dani Alves i ha autoritzat la intervenció d’una pèrit designada per la defensa en el reconeixement mèdic forense que s’ha de fer a la denunciant, segons ha publicat La Vanguardia. En una interlocutòria comunicada a les parts aquest dilluns i al qual ha tingut accés Servimedia, l’Audiència considera que el querellant i el denunciat tenen dret a nomenar pèrit a costa seva que intervingui en l’acte pericial quan no es pugui reproduir en l’acte del judici oral.

A més, assenyala que comparteix els arguments exposats per la defensa dirigits a justificar la presència d’un pèrit i recull que, tot i que l’informe emès pel Metge Forense gaudeixi de presumpció de veracitat i imparcialitat, “no deixa de ser cert que els dictàmens per aquells emesos no tenen un caràcter privilegiat i les seves conclusions són susceptibles de ser impugnades o obertament contradites mitjançant una pericial de part”.

Inicialment, la jutge que instrueix el cas de presumpta violació havia autoritzat la intervenció d’aquesta professional en la visita forense de la jove que havia de dictaminar si tant relat com la simptomatologia eren compatibles amb haver patit una agressió sexual. No obstant això, en una interlocutòria datada el 16 de març de 2023 i davant el recurs presentat per fiscal i acusació particular, la jutgessa ho va deixar sense efecte.

La defensa va apel·lar llavors a l’Audiència de Barcelona perquè considera que aquesta decisió xocava amb el dret a la tutela judicial efectiva i el dret a fer valer els mitjans de prova pertinents. En el seu escrit, van constatar que l’emissió d’un informe psicològic és una prova pericial acordada pel jutjat i la intervenció del seu pèrit no és només preceptiva, sinó que ha de ser equiparable a la dels professionals designats. A més, van assenyalar que una eventual perícia contradictòria en la instrucció no és extravagància legal, ja que un perit de part en pot fer la valoració tècnica i, si es dona la circumstància, emetre una conclusió diferent.

La fiscal i l’acusació es van oposar des d’un principi a la presència d’aquest pèrit de part i es van acollir articles de l’Estatut de la Víctima per argumentar que calia protegir la denunciant, la seva intimitat i evitar una eventual revictimització. Així i tot, l’Audiència entén que això és conciliable i es pot realitzar el reconeixement a la jove conjuntament, en unitat d’acte, pels professionals intervinents, “a efectes de disminuir una victimització secundària derivada d’una reiteració del relat per aquesta, podent adoptar-se mesures per garantir que la perícia es desenvolupi en condicions òptimes, en un entorn que propiciï l’exploració en la màxima intimitat possible”.

Mentre l’Audiència estudiava aquesta apel·lació, dos metges de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya van realitzar una primera exploració a la noia i van emetre un primer informe que van qualificar de provisional, en les conclusions del qual van considerar oportú derivar la noia a una unitat de psicologia i decidir les properes actuacions medicoforenses. En el seu contingut, es van limitar a fer constar ansietat i labilitat emocional en rememorar els suposats fets.

Ara, l’Audiència de Barcelona habilitarà la pèrit designada per la defensa a intervenir com a metge de part perquè també pugui valorar les eventuals seqüeles de la denunciant i el seu origen causal.

En paral·lel, el futbolista continua esperant que la jutgessa d’instrucció resolgui la nova petició de llibertat provisional sol·licitada per la defensa fa unes setmanes. En el seu escrit, l’equip legal de Dani Alves va aportar un extens informe i material audiovisual per evidenciar les contradiccions al relat de la denunciant, a més de fer constar que el brasiler no eludirà el procés judicial davant el convenciment que les proves recopilades i els arguments ofereixen una perspectiva sòlida per fer front a l’acusació quan es desenvolupi el judici.