Una jutgessa destaca la “mala fe” i “temeritat” d’un ‘okupa’ de Casa Orsola

El Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona ha condemnat a un dels ‘okupes’ que van accedir el juny de 2022 a un immoble de la coneguda com a Casa Orsola, en una sentència en la qual s’ordena el desallotjament de l’habitatge i el pagament de les costes, al mateix temps que se subratlla la “mala fe” i “temeritat” de l’ocupant il·legal per reclamar un lloguer social a la propietat.

En la sentència, la jutgessa qualifica d’“insòlit” que l’‘okupa’ reconegués la usurpació durant el judici oral i, malgrat això, pretengués “prosseguir en l’habitatge sense pagar renda o mercè, exigint de la propietat un lloguer social al qual no té dret i menys encara si ha accedit per la força”, tal com considera provat.

En aquesta línia, la magistrada assenyala que “aquesta no és la manera d’accedir a un habitatge, quan existeixen ciutadans que realment sí que necessiten el lloguer social, efectuen els seus tràmits i suporten una llista d’espera sense accedir a immobles per la força”, recalca.

La mateixa jutgessa assenyala en la sentència que, en aquestes situacions, “els propietaris es troben abocats a esperar sense poder disposar lliurement de les seves propietats, esperant en va al fet que es desocupin, perquè, d’altra banda –lamenta–, la normativa no permet ser més ràpid, tot això en absolut perjudici de qui és titular d’una propietat”.

Aquest és un dels dos presumptes casos d’ocupació il·legal que es van donar a casa Orsola en la nit de Sant Joan de 2022. En aquests dies, un veí va alertar a representants de la propietat que una de les càmeres de seguretat de l’edifici havia estat tapada. Quan aquests van acudir a l’edifici, van comprovar que no podien accedir a un immoble, per la qual cosa van avisar als Mossos d’Esquadra, els qui van indicar que els constava que aquesta i un altre habitatge portaven més de dos dies ocupades, per la qual cosa no podien intervenir.

Sindicat

L’advocat de la propietat, Jordi Ribot, explica que en tots dos casos els ‘okupes’ van desactivar el sistema d’alarmes, i apunta al suport d’alguns inquilins i del Sindicat de Llogateres en determinats moments. “Van començar a arribar diverses persones anomenades pels ‘okupes’ que, a més, impedien a la propietat entrar en l’edifici. Entre aquest grup de persones –destaca Ribot– es trobaven diversos representants del Sindicat de Llogateres”.

Així mateix, l’advocat incideix en el fet que els ocupants il·legals “tenien claus de la porta del carrer, segons imatges de les cambres”, per la qual cosa la propietat creu que aquestes ocupacions van ser “una acció sens dubte planificada i coordinada”.

En aquest sentit, Ribot indica que les ocupacions es van produir durant la revetlla de Sant Joan “per a dificultar al màxim que es pogués tenir una constància ràpida de l’entrada, i això és el que ha ajudat també a l’obertura d’ofici del procés penal per part de la jutgessa”.

La justícia encara no s’ha pronunciat sobre l’altre cas d’ocupació, que segueix pendent de judici. L’advocat precisa que són casos diferents, “encara que està acreditat que alguns veïns concrets de la finca han facilitat l’ocupació, per exemple, obrint-los la porta del carrer, la qual cosa ens porta a intuir –insisteix– que existeix una coordinació i una planificació darrere d’aquestes accions i altres que hem sofert com a empresa propietària”, subratlla.

Segons el parer de la propietat de Casa Orsola, de la qual diversos inquilins s’han negat a anar-se’n malgrat que no se’ls han renovat els contractes d’arrendament, l’objectiu d’aquesta mena d’accions és obligar-los a renovar lloguers de manera col·lectiva i “en termes inacceptables, quan és conegut que es tracta de tan sols uns pocs arrendataris que, a més, no són vulnerables”, apunta Ribot.

Ocupació il·legal

Un estudi de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada apuntava recentment que els alts índexs d’ocupació il·legal d’habitatge a Barcelona i la seva àrea metropolitana han portat a Catalunya a convertir-se en la comunitat autònoma amb més casos en tot el país i situen ara a Barcelona com a “epicentre d’un nou perfil” d’‘okupa’.

Aquesta entitat indica que Catalunya lidera “les xifres estatals per ocupació d’habitatge des de l’any 2015”. L’estudi assenyala que entre 2015 i 2022 les denúncies per aquest delicte han augmentat més d’un 77% en la comunitat autònoma. En xifres absolutes, aquest percentatge “es tradueix en 7.005 casos d’ocupació il·legal registrats l’any passat enfront dels 3.950 de set anys abans”, assenyala.