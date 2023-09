Una de cada tres empreses espanyoles ja genera la seva pròpia energia

El 32% de les companyies espanyoles ja compta amb panells fotovoltaics en les seves pròpies instal·lacions per a generar energia per a l’autoconsum, segons reflecteix l’estudi ‘La gestió energètica en les companyies espanyoles’ publicat per KPMG. L’informe, basat en una enquesta realitzada per KPMG entre juny de 2022 i gener de 2023 a més de 200 empreses, també destaca com el 91% de les empreses del país té previst implementar aquesta tecnologia amb l’objectiu d’obtenir la seva pròpia energia.

“Els mercats energètics viuen un moment d’agitació i incertesa que ha provocat gran volatilitat dels preus i afecta a l’activitat de les empreses, que cada vegada més analitzen les diferents modalitats de contractació per a estalviar costos”, explica l’estudi de la consultora.

A més, l’informe de KPMG indica que la instal·lació d’aquests panells no sols permet generar energia neta i reduir la petjada de carboni de les empreses, sinó que en alguns casos suposa un estalvi econòmic a més d’impulsar la creació d’ocupació. De fet, el 51% de les empreses enquestades afirma comptar amb equips o departaments especialitzats en la matèria.

Aquesta tendència també ha guanyat protagonisme en la gran empresa i moltes de les grans companyies del país compten amb panells fotovoltaics per a autoconsum amb Fluidra, Ibèria, MERLIN Properties o Mercadona com a exemples destacats.

Mercadona

Mercadona ha implementat més de 38.000 plaques solars en 149 de les seves botigues i centres de distribució amb una potència de 28MW com a part del seu enfocament en la sostenibilitat i l’eficiència energètica. A més, la cadena de supermercats preveu invertir en 2023 aproximadament 60 milions d’euros en la instal·lació de panells solars i multiplicar per quatre la seva potència instal·lada en 2030.

Merlin Properties

Un altre exemple és MERLIN Properties, que va llançar en 2021 el seu projecte fotovoltaic que afecta a les tres àrees en les quals opera: oficines, logística i centres comercials. Després d’una primera fase, la companyia continuarà instal·lant plaques fotovoltaiques sobre les cobertes de 24 actius de la seva cartera, amb una inversió de 26,1 milions d’euros i una capacitat instal·lada de 37,1 MWp (Megavats pico).

Ibèria

Per part seva, l’aerolínia també ha va decidir apostar per les plaques solars com a part del seu compromís d’aconseguir 0 emissions netes en 2050. La companyia va finalitzar en 2021 la seva planta d’autoconsum que suposarà una inversió de més de 12 milions d’euros i generarà 80 milions de kW hora, l’equivalent al consum de 800 llars.

Fluidra

Entre les mesures implementades per la companyia de piscina i wellness per a reduir les seves emissions està la instal·lació de 9.300 panells solars amb una potència instal·lada total d’uns 5.400 kW en les seves oficines i naus. En concret, Fluidra compta amb plaques solars a Sud-àfrica, Austràlia, els Estats Units, la Xina i Espanya, amb 400 d’elles al nostre país. Aquesta iniciativa té una inversió directa de 1,3 milions d’euros. En el seu compromís per obtenir una energia més neta, la companyia presidida per Eloi Plans té com a objectiu que el 100% de l’energia de la companyia sigui provinent de fonts renovables en 2027.

Telefònica

L’empresa de telecomunicacions fa anys que inverteix en aquesta tecnologia amb la creació en 2007 de Districte Telefónica amb 16.700 panells i una capacitat de generació instal·lada són 2.500 kWp. Des de llavors, ha produït uns 40GWh d’electricitat, que aporta a la xarxa elèctrica general.

Altres alternatives

Encara que la majoria de les empreses s’han centrat en plaques solars per a l’autoconsum, Inditex ha apostat per l’energia eòlica amb un projecte a futur planificat per a 2025 al Parc Eòlic Port Exterior de la Corunya amb una inversió estimada de 34 milions d’euros. L’empresa tèxtil també quanta c diverses plantes fotovoltaiques que han produït 7.756 MWh.