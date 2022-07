Un hort pioner demostra la viabilitat de l’aigua regenerada per a l’agricultura

En el context actual d’emergència climàtica, on el dèficit hídric dels territoris és una evidència, la necessitat de trobar solucions circulars encara es fa més evident. L’ús de recursos hídrics alternatius com l’aigua regenerada es presenta com una de les grans opcions per fer front a aquest gran repte.

Aigües de Barcelona i Cetaqua, amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el seu compromís amb l’acció climàtica i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han inaugurat, a la Central Cornellà, l’hort urbà REGREEN, un projecte pilot d’innovació que té com a objectiu demostrar el potencial de l’ús d’aigua regenerada per a l’agricultura hidropònica a l’entorn urbà.

L’agricultura hidropònica consisteix en el cultiu de plantes utilitzant substrats minerals en lloc de sòl agrícola, cosa que permet estalviar consum d’aigua i fertilitzants i obtenir uns cultius d’alta qualitat mitjançant el control de les dosis de nutrients. Aquest tipus de cultius es poden desenvolupar en condicions desfavorables, com és el cas de les ciutats, on l’aigua i l’espai són escassos, fet que suposa un gran avantatge respecte a l’agricultura mitjançant reg convencional

Rubén Ruiz, director general d’Aigües de Barcelona, ha posat en valor l’ús de l’aigua regenerada com “la ferma aposta de la companyia, basada en models circulars, per fer front a un context d’emergència hídrica que generi oportunitats de desenvolupament sostenible a l’entorn metropolità.” “Cal seguir fomentant el desplegament de l’aigua regenerada no només per a usos ambientals sinó també per a usos agrícoles, urbans o industrials, a fi de millorar la resiliència hídrica de les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona”, ha afegit.

D’altra banda, Catalina Balseiro, directora d’innovació d’Aigües de Barcelona, ha destacat REGREEN com a “palanca d’innovació per estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de l’ús d’aigua regenerada en cultius hidropònics a nivell municipal”. “Tenim la responsabilitat d’explicar a la ciutadania quins són els beneficis de l’ús d’aigua regenerada, una aigua segura fins i tot per a horts urbans. Necessitem la implicació real dels ciutadans”, ha indicat Catalina Balseiro.

“En un moment excepcional, cal fer un esforç a nivell d’investigació i innovació per tal d’aprofitar tots els recursos hídrics possibles i fer front a l’emergència climàtica” ha assenyalat Antonio Balmón, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà, que ha destacat, a més, la importància d’establir aliances de col·laboració publicoprivada per “trobar solucions als reptes que presenta en aquest moment l’aigua”.

Per la seva banda, Álvaro Mayor, Project Manager a Cetaqua, ha posat el focus en l’alt potencial de REGREEN per “aconseguir una millora de la petjada hídrica, la circularitat i la neutralitat climàtica als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, reduint la dependència de les condicions mediambientals, afavorint la preservació dels rius i els aqüífers, i contribuint a una gestió del cicle integral de l’aigua de proximitat, sostenible i responsable amb el medi ambient”.

El potencial de l’aigua regenerada

El canvi climàtic provocarà, segons l’Agència Catalana de l’Aigua, una reducció del 22% en la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català el 2050. A l’àrea metropolitana de Barcelona, el 92% de l’aigua prové de fonts de baixa resiliència altament exposades a condicions climàtiques.

Davant d’aquesta situació, regenerar l’aigua és la manera més sostenible i resilient d’aprofitar els recursos existents. Regenerar implica sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar per a diferents usos com el reg de parcs i jardins, la neteja dels carrers o l’agricultura, entre d’altres. D’aquesta manera, es promou l’economia circular donant una segona vida a aquest recurs escàs.

Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar el 2021 un total de 38 hectòmetres cúbics d’aigua, equivalent a l’aigua que consumeixen 990.000 persones en un any. Fins ara, els usos més demanats de l’aigua regenerada són ambientals, com el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció als aqüífers per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.

Durant els propers mesos, el pilot demostratiu REGREEN, ubicat actualment al municipi de Cornellà, recorrerà altres municipis de l’àrea metropolitana per tal de conscienciar la societat sobre el potencial de l’aigua regenerada i els beneficis que aquesta aporta.