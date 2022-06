Un fòrum espanyol-maroquí anima a les empreses a invertir al Sàgara

El fòrum d’inversions hispà-marroquina que es va celebrar aquesta setmana a la ciutat de Dajla, al Sàhara Occidental, va animar a les empreses espanyoles a invertir en aquesta regió.

A l’esdeveniment, que els organitzadors destaquen que constitueix un pas més en les normalització de les relacions entre tots dos països, han assistit uns 250 empresaris espanyols amb interessos a la regió.

Amb la presència del ministre marroquí

L’acte el va inaugurar a través d’una videoconferència el ministre d’Indústria i Comerç del Marroc, Ryad Mezzour, que va garantir que el Sàhara Occidental suposa una gran oportunitat per als empresaris que vulguin “fer créixer el seu negoci de manera exponencial”, amb especial recalcament en els inversors espanyols. El ministre es va dirigir al públic en castellà, un gest va provocar l’aplaudiment dels assistents.

Mezzour va ressaltar el potencial econòmic del Sàhara Occidental gràcies a sectors en auge com el turisme, la pesca o la producció energètica eòlica i solar.

Reivindica el nou port de Dajla

A més, es va referir a un dels grans projectes de la zona: el nou port de Dajla, que comptarà amb una zona industrial i logística “de primer ordre” que convertirà a la regió en una “porta d’entrada a Àfrica”.

Per tot això, va assegurar que Dajla compta amb les “bases per a acollir noves oportunitats d’inversió”. En concret, va al·ludir a la “progressiva localització d’indústries pesants en aquestes regions, atès que la zona és coneguda per tenir un dels millors potencials eòlics i solars del món”. “Això els converteix en un destí privilegiat per a molècules verdes com l’hidrogen, que avui s’usa per a l’acer, l’amoníac i els materials de construcció”, va afegir.

Finalment, Mezzour s’ha referit al potencial d’aquesta regió per a “concentrar el desenvolupament de nous teixits industrials entorn de les energies renovables, vinculats a la producció d’hidrogen verd, com la dessalinització i l’electròlisi”.

Durant l’acte també hi va intervenir Yanja Khattat, president de la Regió de Dajla Oued Eddahab –equivalent a un president autonòmic a Espanya–; i Lamini Benomar, wali (governador) de la regió de Dakhla.

Presència de la delegació espanyola

Com a representant de la delegació espanyola va intervenir l’empresària María José Tato Mera, qui va explicar la seva experiència inversora a la regió. Tato va assegurar que en un inici tenia “reticències” i un cert escepticisme, especialment entorn de la seguretat jurídica que podia trobar-se al país. No obstant això,afirmnó que s’ha “sentit com a casa” des que va començar a invertir a Dajla i molt “sorpresa” per la “capacitat de creixement de la zona”.

Després d’ella van parlar diversos inversors espanyols, entre els quals es trobava Rachad Andaloussi Ouriaghli, empresari valencià d’origen marroquí. Andaloussi va manifestar que “el nou context polític obre moltes portes als empresaris espanyols”. “Tenim més dret que obligació de ser aquí respecte a altres països, no es pot arribar més tard”, va exposar l’empresari valencià.

Durant la primera jornada del fòrum d’inversions Espanya-Marroc es van celebrar diversos panells sectorials de debat, amb l’objectiu de presentar les oportunitats de negoci de la regió als operadors espanyols.

Proximitat cultural

En aquest sentit, es va posar especial èmfasi en la proximitat cultural, l’estabilitat econòmica, política i social, el sòlid marc legal i la varietat de recursos naturals com a motius per a invertir a Dajla, entre altres factors.

Així mateix, l’esdeveniment va servir com a punt de trobada entre empresaris espanyols i marroquins interessats en la zona. Al fòrum va assistir una nodrida representació de pimes espanyoles, sobretot catalanes i canàries. Els sectors que van acaparar un major interès van ser la pesca, l’aqüicultura, el turisme, les energies renovables i la logística, entre altres.