Un estudi revela el vincle entre la cura dels cabells, l’autopercepció i el benestar personal

TRESemmé, marca especialitzada en la cura dels cabells d’Unilever, ha impulsat, al costat d’Ipsos Digital, un estudi que analitza fins a quin punt els cabells influeix en la conformació de l’autopercepció d’homes i dones, funciona com a reflex de la identitat personal i es converteix en un element clau en moments vitals.
L’enquesta, realitzada a més de 800 persones d’entre 18 i 65 anys en tot el territori nacional, confirma que els cabells és molt més que una elecció estètica: és un factor central de l’autopercepció i una extensió de les emocions, a més d’una eina d’expressió i apoderament personal.
L’estudi revela que el 83% de les dones associa la cura dels cabells amb benestar i equilibri emocional. Per a moltes, cuidar els seus cabells no és només una rutina de bellesa, sinó una manera de sentir-se bé amb si mateixes. El 50% considera fonamental seguir una rutina de cura, i el 82% assegura que tenir un ‘bon dia de cabell’ influeix directament en el seu estat d’ànim. Encara que els homes ho expressen amb menor intensitat (24%), tots dos coincideixen que els cabells té un impacte positiu en el seu benestar diari.
Quant als hàbits dels espanyols respecte a la cura capil·lar, el 76% de les dones es renta els cabells cada dos o tres dies i dedica entre 10 i 20 minutos a la seva cura. En el cas dels homes, el 50% ho fa diàriament, encara que inverteix menys de 10 minuts. A més, la majoria (83%) gasta menys de 50 euros al mes en productes capil·lars, prioritzant la qualitat i la funcionalitat enfront del preu.
Vuit de cada deu persones (83%) senten que els seus cabells reflecteix els canvis personals o emocionals que han viscut. El 69% afirma haver canviat de pentinat, color o cort després d’un moment important —com una ruptura, un embaràs o un nou començament—, un gest que va més enllà de l’estètica i simbolitza tancar una etapa per a iniciar una altra. De fet, el 78% de les dones reconeix haver canviat de look després d’un moment clau de la seva vida, enfront del 59% dels homes.
Durant les etapes més sensibles —com l’embaràs, la maternitat recent o una ruptura—, la cura dels cabells també adquireix un paper emocional rellevant. Entre les dones més joves (de 18 a 25 anys), el 58% afirma que cuidar els seus cabells els ajuda a mantenir-se cuidades i en control, una manera de reafirmar-se en moments de canvi. En contrast, entre les dones de major edat (de 56 a 65 anys), aquesta proporció descendeix al 36%, reflectint una major serenitat i acceptació. Per a elles, l’autocura capil·lar continua sent important, però ja no defineix tant el seu benestar emocional.
L’estudi revela una clara evolució generacional en la relació amb els cabells. Entre les dones més joves (de 18 a 25 anys), el 44% afirma que la seva manera de cuidar-ho està influïda pel seu entorn pròxim, professionals o xarxes socials, mentre que entre les més majors (de 56 a 65 anys), el 71% assegura haver desenvolupat la seva rutina per descobriment personal. Una diferència que reflecteix com el vincle amb els cabells passa de la cerca d’inspiració a un gest de confiança i equilibri amb els anys.
Aquesta maduresa també es manifesta en la manera en què s’assumeixen els canvis naturals dels cabells. El 47% de les dones joves percep els cabells blancs o els canvis de textura com una cosa natural, enfront del 53% de les més majors, que ho viuen com una expressió d’experiència i acceptació. En tots dos casos, els cabells es manté com un símbol d’identitat i autoestima.
Les xarxes socials i els entorns laborals influeixen cada vegada més en com les persones cuiden i mostren els seus cabells. Un 71% reconeix que els contextos socials o les xarxes tenen un paper en la seva manera de presentar-se, encara que la majoria el viu com una font d’inspiració i no com a pressió. El 59% de les dones i el 46% dels homes admeten haver-se sentit influenciats per les xarxes. En canvi, el 59% assegura inspirar-se en elles sense deixar de costat el seu propi criteri.
Les diferències per gènere també són reveladores: les dones senten més la influència dels entorns professionals (33% enfront del 20% dels homes), mentre que ells destaquen més la influència de les xarxes (47% enfront del 41%). Una tendència que posa de manifest que les xarxes impulsen la inspiració, però no defineixen la identitat.
El 43% de les dones ho considera una font de benestar, el 35% una manera d’expressar la seva identitat i el 22% un element d’apoderament. A més, el 27% reconeix que els contextos socials influeixen en la seva manera de cuidar-ho i mostrar-ho, especialment en entorns laborals. Durant els moments difícils, els cabells actua com un suport emocional que ajuda a recuperar la seguretat i l’equilibri personal.
“En TRESemmé creiem que els cabells és una part essencial de com ens vam mostrar al món, però també de com ens sentim per dins. Cuidar-ho no és només una qüestió estètica, sinó una forma d’expressió, de benestar i de connexió amb un mateix. A través d’aquest estudi volem comprendre millor aquestes emocions i acompanyar a les dones en totes les etapes de la seva vida, inspirant-les a sentir-se segures, autèntiques i orgulloses de qui són”, assenyala Diana Palomino, responsable de màrqueting de TRESemmé.